Rostock

Stehen hunderte Patienten in MV ab Mitte März vor verschlossenen Türen, wenn sie einen Arzt brauchen? Experten rechnen damit, dass viele Haus- und Facharztpraxen im Land in sechs Wochen schließen müssen – weil Mediziner oder Personal nicht geimpft sind.

Gut sechs Wochen vor dem Inkrafttreten haben die Behörden aber noch keinen Überblick, welche Folgen die Impfpflicht in Pflege- und Medizinberufen im Land haben wird. Der Bund hat die Pflicht zwar beschlossen, aber wie sie konkret aussehen wird – offen. Unklar ist nach wie vor auch, wer die neuen Regeln kontrollieren soll. Die Städte und Landkreise stellen sich jedenfalls quer.

Engpässe drohen landesweit

Allein in Rostock sind der OZ drei Praxen bekannt, in denen selbst die Mediziner die Impfung bisher abgelehnt haben. Darunter auch Fachärzte. Öffentlich äußern dazu mag sich keiner darüber. „Wir gehen nicht davon aus, dass flächendeckend Praxen schließen müssen“, sagt Ministeriumssprecher Kujat. „Aber natürlich wird es Fälle geben, in denen impfkritische Ärzte ihre Praxen schließen müssen. Das kann zum Problem werden“, räumt er ein.

„Wir fragen gerade Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen landesweit ab“, so Ministeriumssprecher Kujat. Gut 3200 niedergelassene Haus- und Fachärzte gibt es in MV – inklusive angestellter Mediziner. Wie viele davon geimpft sind, kann selbst die Kassenärztliche Vereinigung in MV nicht sagen: „Wir erheben keine Angaben zum Impfstatus von Ärzten oder dem Praxispersonal“, so KV-Sprecherin Kerstin Alwardt.

Jeder einzelne Fall betrifft aber hunderte Patienten: Rein rechnerisch kommt im Land ein Hausarzt auf fast 1500 Einwohner. Die Kassenärztliche Vereinigung setzt auf die bestehenden Vertretungsregelungen, die dann greifen, wenn ein Arzt im Urlaub oder selbst erkrankt ist.

Genaue Regeln noch unklar

Am 5. Februar läuft die imaginäre Frist ab: Wer bis dahin nicht seine erste Impfung erhalten hat, kann rechnerisch bis zur Einführung der Impfpflicht in Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeheimen nicht mehr vollständig geimpft sein. Den Betroffenen droht quasi ein Berufsverbot.

Ob Praxen dann schließen müssen, Patienten sich neue Mediziner suchen müssen – selbst das Schweriner Gesundheitsministerium weiß darauf noch keine Antwort: „Es gibt vom Bund noch keine Vorgabe, wie genau das Gesetz anzuwenden ist“, sagt Alexander Kujat, Sprecher von Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD). Katharina Sass, Sprecherin der Ärztekammer MV, sagt: „Die arbeitsrechtlichen Folgen, wenn der Arzt der Aufforderung des Gesundheitsamts zur Impfung nicht nachkommt, sind noch nicht abschließend geklärt.“

Unklarheit herrscht auch in der Frage, welche Impfung als ausreichend gilt: Möglicherweise reiche zum Beispiel auch eine Impfung mit dem neuen Tot-Impfstoff aus, um als vollständig geimpft zu gelten. Der Impfstoff soll Ende Februar in MV verfügbar sein. Viele Kritiker der neuen mRNA-Impfstoffe warten auf dieses Vakzin.

Kommunen wollen nicht kontrollieren

Die Kontrolle, ob Ärzte und Praxispersonal geimpft sind oder nicht, sollen – so der Bund – die Gesundheitsämter übernehmen. Doch die lehnen ab: Nach dem Landkreis Vorpommern-Greifswald lehnt nun auch die größte Stadt des Landes Kontrollen ab. Die Ämter seien bereits am Limit, kommen mit der Kontaktverfolgung kaum hinterher. Rostocks Stadtsprecher Ulrich Kunze: „Diese zusätzliche Aufgabe kann derzeit von den allermeisten Gesundheitsämtern in Deutschland wohl kaum übernommen werden. Gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden sind wir hier im Kontakt mit Bund und Ländern, um eine Lösung zu finden, die auch wirklich umsetzbar ist.“

Von Andreas Meyer