Die Geschichte des wohl renommiertesten Krankenhauses Deutschlands, Stars wie Uwe Ochsenknecht oder Nina Gummich, mehr als fünf Millionen Zuschauer am Fernsehgerät: Und mittendrin eine Zingsterin. Die TV-Serie „Charité“ gehört wohl zu den derzeit erfolgreichsten Produktionen der ARD. In dieser Woche ging die dritte Staffel zu Ende. Lilly von Klitzing spielte in der letzten Folge eine Hauptrolle. Am Dienstagabend wurde die Folge ausgestrahlt.

„Es ist schon ein bisschen komisch, sich selbst im TV zu sehen“, sagt die 19-Jährige. Bereits am 5. Januar, als die Folge in der ARD-Mediathek im Internet veröffentlicht wurde, hatte sie sich die Episode mit ihrem Freund und ihrer Tante angeschaut. „Ich war total aufgeregt.“ In der Mediathek wurde die 3. Staffel der Serie mehr als acht Millionen Mal aufgerufen.

Ein durchaus großes Publikum, das die 19-Jährige in Aktion sah. Nach der Ausstrahlung in dieser Woche stand ihr Handy kaum noch still. Zur Freude der jungen Schauspielerin: „Es haben sich Leute gemeldet, von denen ich ewig nichts mehr gehört habe.“

Gefährliche Dreharbeiten für ARD-Serie „Charité“

Lilly von Klitzing spielte in der finalen Folge der Staffel das Mädchen Katharina, eine Weltklasse-Turnerin aus Westdeutschland, die in der Berliner Charité in der DDR behandelt wird. Zweimal reiste von Klitzing zur Vorbereitung zum Set. Fünf Drehtage waren für die Zingsterin bei ihrem dritten Besuch vorgesehen. „Es war sehr schön. Die Leute waren unglaublich. So viele tolle Menschen, die das mit Liebe, Leidenschaft und Ehrgeiz machen. Und niemand war irgendwie abgehoben.“

Die Zingster Schauspielerin Lilly von Klitzing in der TV-Erfolgsserie „Charité“. Quelle: privat

Die Szenen wurden in Tschechien gedreht. Und so ganz ungefährlich waren die Dreharbeiten für Lilly von Klitzing nicht. In einer Szene musste sie auf einem Geländer oberhalb einer Treppe Turnübungen machen. „Ich war zwar mit einem Gürtel gesichert. Aber meine Hand und mein Fuß waren trotzdem direkt an der Kante“, erinnert sich die 19-Jährige.

Rüstzeug für „Charité“-Rolle aus der Region

Glücklicherweise hat von Klitzing in ihrer Kindheit in der Region das nötige Rüstzeug für die Rolle beziehungsweise diese Szene bekommen – und zwar beim PSV Ribnitz-Damgarten. 2001 wurde Lilly von Klitzing in Gera geboren. 2004 zog ihre Mutter von dort aus nach Zingst. Von ihrem 7. bis 14. Lebensjahr war Lilly von Klitzing, die die Freie Schule Prerow besuchte, in der Turnabteilung des PSV aktiv, betreut von Trainerin Ingrid Pitschner. „Eine ganz tolle Frau“, erinnert sich die 19-Jährige.

Lilly von Klitzing bei einem Turnwettbewerb 2012 Quelle: Tommy Bastian

Eine Zeit lang musste sie allerdings auf das Turnen verzichten. Mit 14 wechselte Lilly von Klitzing auf die Landesschule Pforta, ein Internat in Naumburg in Sachsen-Anhalt. Dort verletzte sie sich schwer. Nach ihrem Umzug nach Greifswald, hier hat sie vor etwa einem Jahr eine Ausbildung zur Krankenschwester begonnen, habe sie mit dem Turnen wieder begonnen.

Ihre ersten Schritte in der Schauspielerei hat von Klitzing ebenfalls in der Region gemacht. Bereits mit zehn Jahren stand sie erstmals vor der Kamera, und zwar in einer kleinen Rolle für einen Krimi, der in Wustrow gedreht wurde.

„Richtig angefangen hat es aber mit den ‚Heiden von Kummerow‘“, sagt Lilly von Klitzing. Das alljährliche Kinder-Casting für die Darß-Festspiele hatte sie zwar verpasst, beworben hat sie sich trotzdem. Weil alle Mädchenrollen bereits besetzt waren, übernahm von Klitzing in ihrem ersten Jahr bei den Darß-Festspielen eine Jungenrolle. Zwei Jahre gehörte sie zum Ensemble der „Heiden von Kummerow“. „Es war anstrengend, aber die Auftritte haben so viel Spaß gemacht“, erinnert sie sich.

Doch wie kommt man von der Open-Air-Bühne auf dem Darß ins Fernsehen? „Ich habe mich einfach beworben“, sagt Lilly von Klitzing. Und zwar bei einer Künstleragentur. Unter anderem musste sie dafür ein Bewerbungsvideo drehen, in dem sie mehrere Szenen spielte. „Ich war überglücklich, als der Anruf der Agentur kam, dass ich dabei bin.“

Und ein paar Rollen hatte sie in den vergangenen Jahren bereits bekommen. Unter anderem spielte sie in einer Folge der Serie „Familie Dr. Kleist“ mit, ebenso wie in einer Folge der Serie „Nord bei Nordwest“. In Naumburg spielte sie vier Jahre neben der Schule außerdem Theater. Auch wenn es aufgrund der Corona-Krise derzeit eher schwieriger ist, bewirbt sich die 19-Jährige derzeit nach wie vor für Rollen.

Doch ihr Traumberuf liege eher in einem anderen Bereich. Nach der Ausbildung zur Pflegefachfrau möchte sie Medizin studieren, gerne in Greifswald. „Ich würde gerne in der Region bleiben, in der Nähe meiner Familie“, sagt sie. Doch auch in der Region Naumburg fühle sie sich sehr wohl.

Und die Schauspielkarriere? „Ich versuche, in jede Richtung mein Bestes zu geben“, sagt sie, „wenn es sich dahin entwickelt, würde ich den Weg gehen.“

