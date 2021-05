Stralsund

Seit einem halben Jahr gibt es das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Ostsee – entstanden durch die Fusion der WSA Stralsund und Lübeck. Die Mitarbeiter kümmern sich um 2000 Kilometer Ostseeküste von der dänischen bis zur polnischen Grenze, rund 160 Kilometer Binnenwasserstraßen inklusive Unterwarnow und Peene (bis Malchin), Schifffahrtszeichen, Verkehrszentralen in Warnemünde und Travemünde sowie 15 Schiffe, darunter die Mehrzweckschiffe „Arkona“ und „Scharhörn“. Chef des Amtes ist Stefan Grammann. Der Bad Doberaner leitete zuvor (seit Januar 2020) das WSA Stralsund. OZ sprach mit ihm.

Herr Grammann, hatten Sie schon Gelegenheit, alle Ihre Mitarbeiter persönlich zu treffen?

Nein, das war bislang nicht möglich – auch wegen der Pandemie. Immerhin reden wir von fast 600 Kolleginnen und Kollegen, die arbeiten zwischen Kappeln (im Nordosten von Schleswig-Holstein, die Red.) und Usedom.

Was sind Ihre wichtigsten internen Ziele?

Ich will das Amt so entwickeln, dass wir digital und gut strukturiert arbeiten, die bestehenden Prozesse harmonisieren, vereinheitlichen, eine prozessorientierte Führungskultur aufbauen. Wir müssen uns vernünftig aufstellen für kommende neue Aufgaben – wie zum Beispiel die autonome und teilautonome Schifffahrt.

Wie setzen Sie das um?

Vor allem gemeinsam mit meinem Führungsteam und den Mitarbeitern. Die Kollegen wissen schließlich am besten, wo es Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Wichtig ist, dass wir gut zusammenarbeiten, schlagkräftige Teams bilden, Know-how bündeln, Spezialisten zusammenführen.

Müssen Mitarbeiter umziehen, werden Leute überflüssig oder neue eingestellt?

Es gibt eine Sozialverträglichkeitszusage vom Bund – jeder behält seinen Arbeitsplatz. Wenn andere Tätigkeiten an anderen Orten nötig sind, werden wir Lösungen und Alternativen finden. Es gibt keine Stellenstreichungen, wir werden aber auch nicht mehr Mitarbeiter einstellen - auch wenn wir welche brauchen könnten. Um nötige Freiräume zu schaffen, müssen wir effizienter werden.

Wie lange wird der Umbau dauern?

Nach zwei Jahren wollen wir alles auf den Prüfstand stellen und schauen, was sich bewährt hat. Aber eigentlich muss man Abläufe immer wieder an neue Gegebenheiten anpassen, permanent.

Gibt es Unterschiede zwischen den Kollegen der ehemals getrennten Ämter?

Na ja, obwohl beide Ämter gleiche Rahmenbedingungen hatten, habe ich den Eindruck, als ob es schon unterschiedliche Kulturen, Abläufe und Ansichten gab. Aber ein bisschen Diversität ist ja gar nicht schlecht.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Also ich denke, dass in Lübeck sehr viel formaler gearbeitet wird. In Stralsund werden Ermessensspielräume flexibler und zielorientierter genutzt, die Rahmenbedingungen anders, oft weiter interpretiert. Das geht los in den Zeichenbüros und endet bei den Bauwerksinspektionen.

Unterscheiden sich auch die Aufgaben der ehemals zwei Ämter?

Ja. In Mecklenburg-Vorpommern haben wir viel mehr mit Unterhaltungsbaggerungen zu tun. Hier ist die Ostsee einfach viel dynamischer, hier sandet alles viel schneller zu. Im Kieler Raum wiederum geht es viel mehr um Munition im Meer. Und auch die Verkehre unterscheiden sich: In der Kieler Bucht ist der Verkehr zum und vom Nord-Ostsee-Kanal Schwerpunkt, vor MV die Verkehrssituation rund um die Kadettrinne.

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Ostsee entstand am 13. Oktober 2020 durch die Fusion der WSA Lübeck und Stralsund. Das Amt mit Sitz in Stralsund und Lübeck ist damit für die gesamte 2000 Kilometer lange Ostseeküste mit mehr als 300 festen Schifffahrtszeichen, darunter 27 Leuchttürme, zuständig. Hauptaufgaben sind die Sicherung und Überwachung des Schiffsverkehrs auf der Ostsee, in den Zufahrten zu den Häfen und auf 160 Kilometern Binnenwasserstraßen. Zudem erstellen die 600 Beschäftigen Umweltdaten sowie hydro-geografische Informationen und sorgen für eine sichere Infrastruktur.

Wann geht es los mit der Vertiefung des Rostocker Seekanals?

Wir wollen noch in diesem Jahr mit den Baggerarbeiten beginnen. Aber zunächst muss der Planfeststellungsbeschluss rechtskräftig werden, dann gehen wir in die Ausschreibungen. Das bereiten wir jetzt alles vor.

Wie lange werden die Arbeiten dauern?

Wir rechnen mit zweieinhalb bis drei Jahren Bauzeit. Das ist auch abhängig von Auflagen zum Schutz der Anwohner, der Fische, der Umwelt insgesamt.

Werden Sie auch nachts baggern?

Das hängt vom Planfeststellungsbeschluss ab. Jetzt, bei den Unterhaltungsbaggerungen, arbeiten wir zum Beispiel nachts nicht.

Wie steht es um die Vertiefung der Ansteuerung von Wismar?

Da sind wir noch in einer viel früheren Planungsphase – gerade laufen diverse Umweltuntersuchungen. Wir arbeiten hier eng mit der Hansestadt Wismar zusammen, die ja auch einen Teil des Ausbaus plant.

Was liegt noch an in diesem Jahr?

Die Fahrwasservertiefung in Rostock ist unser mit Abstand größtes Vorhaben 2021. Aber wir führen derzeit unter anderem auch Unterhaltungsbaggerungen im Prerow- und Meiningenstrom durch und ab Juli dann im nördlichen Peenestrom. Und die Schleuse in Rostock bekommt einen Schwimmsteg, der auch von Freizeitsportlern genutzt werden kann.

Vor welchen Herausforderungen steht Ihr Amt langfristig?

Wenn wir als Ostseeamt die Zuständigkeit bekommen, werden wir uns stärker mit der maritimen Verkehrstechnik beschäftigen. Also 5G auf dem Wasser, autonome Schifffahrt samt An- und Ablegen, Datentransfer zum und vom Schiff. Das wird ein Riesenthema in den nächsten Jahren. Dazu kommt, dass Nutzungsdruck und Interessenkonflikte in der Ostsee zunehmen, beispielsweise durch Windparks, die feste Fehmarnbeltquerung, Nord Stream 2, Umweltschutzmaßnahmen. Innovative maritime Verkehrstechnik könnte helfen, dafür Räume zu schaffen.

Von Thomas Luczak