Chef von Webasto in Neubrandenburg: Situation in der Corona-Krise ist dramatisch

In der Automobil-Zulieferindustrie im Land sind insgesamt etwa 5000 Menschen in rund 100 Unternehmen tätig. Der Umsatz der Branche betrug vor Corona ungefähr anderthalb Milliarden Euro pro Jahr. Ihr droht auch durch den Wandel in der Autoindustrie eine Krise. Erste Unternehmen geben bereits auf.

Andreas Dikow ist Vorsitzender des Automotive-Verbandes MV und Geschäftsführer im Neubrandenburger Webasto-Werk. Webasto beschäftigt dort 800 Mitarbeiter und baut auch Heizungen für moderne Elektrofahrzeuge.

OZ: Herr Dikow, Webasto war der erste internationale Konzern, der in Deutschland am Stammsitz in München mit dem Ausbruch des Coronavirus zu kämpfen hatte. Haben sich die Folgen auch auf den Standort Neubrandenburg ausgewirkt?

Andreas Dikow: Webasto ist ein globales Unternehmen. Wir sind sehr stark in China aktiv, wo es mehrere Werke von Webasto gibt. Es existierte ein regelmäßiger Austausch mit den Kollegen dort, zum Teil auch persönlich. Der Ausbruch des Coronavirus hat uns viel Öffentlichkeit beschert. Auch wir in Neubrandenburg sind oft von Medien angerufen und dazu befragt worden. Wir sind aber von dem Ausbruch in München nicht betroffen gewesen. Dort waren wir als Konzern rasch gefordert, Vorkehrungen bis hin zur Schließung des Standortes in München zu treffen. Das haben wir getan. Wir standen sehr unter Beobachtung.

Gibt es Veränderungen im Betriebsablauf, um einen erneuten Ausbruch künftig zu verhindern?

Es gelten alle Regeln wie sonst in der Öffentlichkeit auch, wie das Abstandsgebot und die Pflicht zum Tragen eines Mund-und-Nasen-Schutzes, den wir für uns bei Webasto im Übrigen selbst produziert haben, um rasch eine ausreichende Stückzahl zur Verfügung zu haben. Ansonsten reisen wir viel weniger als früher. Auch unsere Kunden und Lieferanten kommen weniger ins Haus.

Wie oft waren Sie vor Corona unterwegs?

Wöchentlich, besonders nach München, aber auch nach China und zu anderen Standorten in der Welt.

Vermissen Sie das Reisen?

Gerade noch nicht. Aber ich bin der Meinung, dass sich nicht alles am Telefon oder in Videokonferenzen klären lässt. Manchmal braucht man das direkte persönliche Gespräch vor Ort mit den Kollegen, um Dinge erfolgreich auf den Weg zu bringen.

Was produzieren Sie in Neubrandenburg?

Hier werden Standheizungen für Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotoren hergestellt. Seit fünf Jahren bauen wir zudem Heizungen für Elektrofahrzeuge.

Wächst der E-Auto-Markt bisher ausreichend stark, so dass Sie mit den Absatzzahlen zufrieden sind?

Als Hersteller ist man mit dem Markt ja eigentlich nie zufrieden. Es könnte immer mehr sein. Wir haben eine Strategie entwickelt, mit der es uns gelungen ist, die Absatzzahlen für E-Auto-Heizungen in den vergangenen fünf Jahren von Jahr zu Jahr zu verdoppeln. Das ging bisher immer auf. 2019 war die erste Ausnahme. Das lag im Wesentlichen daran, dass staatliche Förderinstrumente der E-Mobilität in China zuletzt drastisch reduziert worden sind – mit dem Signal, sie auslaufen zu lassen. Dies hat zu einem rigorosen Einbruch im Verkauf geführt und hatte Konsequenzen für unsere Produktionsauslastung. Wir hatten damals gerade ein Werk in China mit einer weiteren Montagelinie für Elektroheizungen zum Laufen gebracht.

Solche Entscheidungen können Webasto wieder treffen, auch in anderen Ländern.

Ja, staatliche Anschubförderungen neuer Technologien sind immer befristet und führen beim Auslaufen stets zu einer Konsolidierung des Marktes. Darauf muss man sich als Hersteller von Komponenten für Elektrofahrzeuge einstellen. Daher setzen wir bei Webasto auf eine Doppelstrategie. Wir entwickeln weiter emissionsarme Verbrennungsheizungen und gleichzeitig bauen wir unser Geschäft im Bereich der Elektromobilität aus. Ich glaube nicht, dass der Markt für Elektrofahrzeuge den für Benzin- und Dieselfahrzeuge eines Tages vollständig ersetzen kann. Es wird immer einen Teil an Verbrennern geben, auch weil der Ausbau einer Ladeinfrastruktur nicht überall wirtschaftlich sein wird.

Der weitere Ausbau der Elektromobilität scheitert zum Teil am Henne-Ei-Problem. Die Autohersteller sagen oft: Würden die Energieversorger die Ladeinfrastruktur rascher ausbauen, würde auch der Absatz an E-Fahrzeugen steigen. Die Energieversorger argumentieren: Bringt ihr erst einmal Autos unters Volk, dann bauen wir die Ladesäulen.

Als Zulieferer der Automobilwirtschaft wünsche ich mir, dass die öffentliche Hand und die Energiewirtschaft bei dem Thema gemeinsam vorangehen und die Ladeinfrastruktur schneller ausbauen, weil damit die Einstiegshürde für Menschen, die sich ein Elektroauto anschaffen wollen, deutlich niedriger wäre. Bislang müssen sich viele Kunden ihre Ladestation zu Hause oft in der Garage installieren lassen. Dies bedeutet eine zusätzliche Investition, die vor der Anschaffung abschreckt.

Ich verstehe aber auch die Bedenken der Energiewirtschaft. Der Wandel der Fahrzeugflotte passiert nicht über Nacht, so dass sehr lange Vorlaufinvestitionen nötig sind. Hier könnten aber auch die Unternehmen viel tun. Die Autos der Mitarbeiter stehen während der Arbeitszeit lange ungenutzt auf dem Firmenparkplatz. Dort lässt sich eine Ladeinfrastruktur schnell wirksam und wirtschaftlich aufbauen. Die Automobilzulieferer in MV haben dazu eine Initiative gestartet. Webasto hat bereits erste Ladesäulen für Mitarbeiter installiert.

Sie pendeln jeden Tag eine Strecke von mehr als 100 Kilometern nach Neubrandenburg zur Arbeit und fahren deshalb wahrscheinlich selbst noch ein Auto, das mit Benzin oder Diesel angetrieben wird.

Ja, aber mit Fahrzeugen aus unserem Firmenfuhrpark fahre ich auch im Nahbereich elektrisch. Die Elektromobilität hat in Städten enorme Vorteile und funktioniert zumindest lokal emissionsfrei. Wenn man aber die Gesamtbilanz eines Elektroautos betrachtet, von der Rohstoffgewinnung über die Herstellung bis zum Recycling, ist der ökologische Vorteil nicht sehr groß und auch nur dann gegeben, wenn zum Laden nur Strom aus erneuerbaren Energien genutzt wird. Aber in Großstädten können lokal vorhandene Luftbelastungen generell sehr gut mit dem Einsatz von E-Autos minimiert werden.

Aber hier in Neubrandenburg glauben Sie an die Elektromobilität. Sonst würden Sie nicht jeden Morgen aufstehen, um Heizungen für E-Autos zu produzieren.

Ja, natürlich. Daran glauben wir nicht nur in Neubrandenburg, sondern daran glaubt der Konzern Webasto insgesamt. Es gibt gute Gründe für ein E-Auto. Ich bin für Technologieoffenheit und denke, dass man nicht nur auf eine Karte setzen sollte. Es gibt Anwendungsfelder, auf denen E-Autos Vorteile haben, und andere, auf denen dies bisher nicht der Fall ist.

Wie viele Fahrzeug-Heizungen produzieren Sie hier im Jahr?

Circa 1,5 Millionen Heizungen verlassen unser Werk in Neubrandenburg pro Jahr. Etwa 20 Prozent davon sind für den Einsatz in E-Fahrzeugen vorgesehen.

Diesen Standort hier gab es schon zu DDR-Zeiten.

Ja, dieser Ort ist schon seit mehr als 60 Jahren ein Heizungswerk für Fahrzeuge. Unser Hauptkunde zu DDR-Zeiten war die Firma Ikarus-Bus in Ungarn. Heute liefern wir Produkte an 150 Werke der Autoindustrie weltweit und an ungefähr 1000 globale Spezial- und Handelskunden.

Wie hat sich die Corona-Krise bei Ihnen hier am Standort wirtschaftlich ausgewirkt?

Dramatisch. Ich hätte mir das vor drei Monaten so nicht vorstellen können. Wir hatten im April noch eine Auslastung von 20 Prozent. Erstmals in der Geschichte haben wir uns vor Ostern zwei Wochen Betriebsferien verordnet und das Werk geschlossen. Das gab es noch nie, weil eine der vielen Regionen in der Welt, die wir beliefern, immer gerade keinen Feiertag hat und Autos baut. Deshalb haben wir bisher das ganze Jahr durchproduziert.

Inzwischen ist die Hälfte unserer Belegschaft in Kurzarbeit. Im Mai lag die Auslastung zwar wieder bei 50 Prozent, Anfang Juni bei 60. Aber die Situation ist sehr volatil. Ich kann schlecht abschätzen, wie es weitergeht. Einige Autobauer haben bereits angekündigt, ihre Produktion wieder herunterzufahren, weil sich Autos gerade schlechter verkaufen lassen. Auch international ist die Lage sehr angespannt. So etwas trifft ein global agierendes Unternehmen wie uns.

Das betrifft aber Ihre gesamte Branche oder nicht?

90 Prozent der Automobilzulieferer stecken in der Kurzarbeit. Ein Teil hat gleich ganz geschlossen. Und 40 Prozent der Hersteller rechnen damit, dass sie in finanzielle Schwierigkeiten kommen. Das ist sehr viel.

Rechnen Sie auch mit finanziellen Schwierigkeiten?

Das muss man immer tun, wenn einem die Einnahmen in diesen Dimensionen wegbrechen. Webasto ist ein sehr solide geführtes Familienunternehmen, in dem Gewinne auch für schlechte Zeiten zurückgelegt werden. Aber auch wir müssen natürlich sparen. Wenn unsere Pläne stimmen, wonach wir in diesem Jahr 20 bis 30 Prozent weniger Umsatz haben werden, wird die Krise aber keine existenzbedrohenden Ausmaße für uns haben.

Rechnen Sie mit Kündigungen?

Unser Ziel ist es, ohne Kündigungen auszukommen. Wir haben aber einen Einstellungsstopp. Stellen von Mitarbeitern, die in den Ruhestand wechseln, werden derzeit nicht nachbesetzt. Mit dieser Altersfluktuation können wir einen gewissen Umsatzrückgang kompensieren. Allerdings nicht 20 Prozent, eher zehn.

Ich hoffe, dass der Umsatzverlauf übers Jahr vielleicht doch günstiger ausfällt. Diese Hoffnung erwächst daraus, dass wir auf der ganzen Welt Kunden haben und sich die verschiedenen Regionen unterschiedlich schnell von der Coronakrise erholen, so dass dort dann wieder Mobilität gebraucht wird. Aber es wird ein schweres Jahr.

Wie wird die Zulieferindustrie in MV insgesamt die Krise überstehen? Der Automobilzulieferer Flamm Aerotec schließt sein Werk in Laage demnächst.

Die Situation ist zweigeteilt. Unternehmen wie Webasto oder der Airbaggasgeneratoren-Hersteller ZF-TRW, die zu 100 Prozent an die Automobilindustrie liefern, sind einerseits stark betroffen, aber andererseits groß genug, um diese Phase zu überbrücken. Allerdings nur mit staatlichen Hilfsmitteln wie der Kurzarbeit natürlich.

Die zweite Gruppe sind Zulieferer, die noch Anteile in anderen Kundensegmenten haben, wie Kunststoffhersteller zum Beispiel. Sie produzieren auch, aber eben nicht nur für die Autoindustrie. Die können den Einbruch in der Autoindustrie zum Teil ganz gut ausgleichen.

Zuletzt gibt es einige Unternehmen, die bereits vor der Coronakrise Schwierigkeiten mit dem Wandel in der Autoindustrie hatten. Dazu gehört aus meiner Sicht auch das Unternehmen, das Sie in Ihrer Frage genannt haben.

Es ist aber der einzige Fall, den ich kenne, bei dem ein Standort in MV aufgegeben wird. Ich sehe noch keine existenzielle Bedrohung für die Zulieferer im Land, auch wenn es gerade sehr schwierig ist, die Liquidität zu sichern. Wichtig wäre, dass staatliche Hilfen schnell gezahlt werden. Eine Wartezeit von drei Monaten auf das Geld für die abgerechnete Kurzarbeit wäre für manchen einfach schon zu lang.

