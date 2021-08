Chefdirigent Bosch will großes Orchester für Rostock

Rostock

Am kommenden Sonntag startet die Norddeutsche Philharmonie am Rostocker Volkstheater mit Gustav Mahlers 6. Symphonie in die Konzertsaison: Vorab sprach die OZ mit Chefdirigent Marcus Bosch über Kürzungen, Stellenabbau und den Wunsch nach einem größeren Orchester für die Hansestadt.

Warum sollte Rostock als größte Stadt des Landes ein A-Orchester haben?

Die Frage nimmt die Antwort eigentlich vorweg. Eine Stadt wie Rostock sollte auch im deutschlandweiten Vergleich den Anspruch haben, ein Orchester mit ausreichend Stellen und entsprechender Bezahlung zu haben. Ausgehend von 99 Stellen sind wir derzeit bei knapp über 60.

Welche Probleme haben Sie mit einer abgespeckten Mannschaft?

Zunächst mal muss ich dem Orchester ein großes Kompliment machen. Trotz beständiger Stellen- und Gehaltskürzung hat sich das Orchester ein hohes Ethos und eine große Spielfreude und Qualität bewahrt. Aber natürlich hinterlassen die Jahre der dauernden Kürzungen Spuren. Ein Organismus wie ein Orchester benötigt eine natürliche Fluktuation, eine beständige Verjüngung und eine Perspektive. Bei einer Fußballmannschaft sparen sie auch nicht die Stürmer ein und sagen, es sind ja noch 3 Torhüter da. Genau das beschreibt die Situation.

Was vermissen Sie am meisten?

Ein Bekenntnis des Landes und der Stadt in einer hochrangigen Festivallandschaft und an einem Hochschulstandort ein Spitzenensemble zu sichern und zu pflegen. Die Musikhochschule wird vergrößert und unsere Orchesterstellen werden eingespart. Für mich wenig einleuchtend.

Wie lassen sich komplexe Stücke wie Gustav Mahlers 6. Sinfonie dennoch realisieren?

Letztendlich nur mit Aushilfen, die in Rostock durch die Randlage nicht einfach in entsprechender Qualität zu bekommen sind, da wir auch nur weit unter empfohlenem Tarif zahlen (können).

Welche Projekte lassen sich nicht verwirklichen?

Wir stoßen schon regelmäßig im romantischen Repertoire an unsere Grenzen, da inzwischen das Organigramm des Orchesters völlig asymmetrisch ist. Von 12 zweiten Geigen sind noch 7 übrig.

Wie ist die Norddeutsche Philharmonie eigentlich zu dieser Besetzung gekommen, was ist da falsch gelaufen?

Prinzipiell ist das Theater und damit die Norddeutsche Philharmonie strukturell unterfinanziert. Die Spielstätten sind nicht zeitgemäß und die ständigen Querelen um das Theater, die viel zu häufigen Intendantenwechsel und Fehlentscheidungen in der Vergangenheit haben sicher nicht positiv gewirkt. Trotzdem hat gerade das Orchester sich immer mehr Publikum erobert und hat durch die AIDA-Konzerte für Teens, die Classic light-Konzerte, die Konzerte im Zoo etc. eine Anbindung an breite Bevölkerungsschichten gesucht und gefunden.

Wie sind die bisherigen Aussichten für die Zukunft?

Der wunderbare Theaterneubau ist natürlich das langerhoffte Signal und wird der gesamten Kulturszene Auftrieb geben. Ich hoffe, dass das nun mit Riesenschritten passiert und dass die Funktionalität für alle Sparten gerade auch hinsichtlich der Akustik gegeben ist. Das neue Haus wird – wenn man nicht alles falsch macht – einen ganz neuen Schub geben und sowohl viele Rostocker als auch Touristen neugierig machen!

Welche Forderungen haben Sie ans Theater?

Wir sind alle das Theater. Insofern versuchen wir gemeinsam Menschen zu begeistern. Ich glaube, dass wir noch viel mehr Publikum begeistern und berühren können.

Und an die Politik?

Ich habe sehr substanzielle Vorschläge bei Land und Stadt gemacht, wie man Orchester, Musikhochschule und Festspiele besser vernetzen kann und eine Gesamtperspektive erkennbar wird. Die Musikhochschule macht nur Sinn, wenn es Stellen gibt, die Festspiele werden im Zeichen des „Grüner Werdens“ auch die Regionalität stärken müssen – aber eben mit dem höchstmöglichen Qualitätsanspruch. Das Orchester könnte noch viel mehr an der Stelle zum Wirtschaftsfaktor werden und damit könnten auch andere Töpfe erschlossen werden.Man kann hier modellhaft Neues kreieren.

Termine und Karten 1. Philharmonisches Konzert:Hammer Auftakt (Mahler): 12.9. um 18 Uhr; 13.9. und 14.9. um 19.30 Uhr; Halle 207 2. Philharmonisches Konzert: Spanische Nächte (De Arriaga/Rodrigo/Debussy): 17.10. um 18 Uhr; 18.10. und 19.10. um 19.30 Uhr, Großes Haus 3. Philharmonisches Konzert:Nachträglich (Ludwig van Beethoven): 14.11. 18 Uhr, 15.11. und 16.11. um 19.30 Uhr, Großes Haus 4. Philharmonisches Konzert:Lieblingsstücke (Dvořák/Tschaikowsky): 12.12. um 18 Uhr, 13.12. und 14.12. um 19.30 Uhr, Großes Haus 5. Philharmonisches Konzert:Ganz französisch? (Ibert/Ravel): 16.1. 18:00 Uhr, 17.01. 19:30 Uhr, 18.01. 19:30 Uhr, Großes Haus 6. Philharmonisches Konzert: Brahms allein (Johannes Brahms): 6.2. 18 Uhr, 7.2. und 8.2. um 19.30 Uhr, Großes Haus 7. Philharmonisches Konzert:Natur und Drama (Tschaikowsky/Corigliano/Glasunow): 13.3. um 18 Uhr; 14.3. und 15.3. um 19.30 Uhr, Großes Haus 8. Philharmonisches Konzert: Grande Signore (Skrjabin/Sibelius): 10.4. 18 Uhr; 11.4. und 12.4. um 19.30 Uhr, Großes Haus 9. Philharmonisches Konzert: Abgründe (Ljadow/Schnittke/Prokofjew): 15.5. um 18Uhr; 16.5. und 17.5. um 19.30 Uhr, Großes Haus 10. Philharmonisches Konzert:Sommerfrische (Schnyder/Strauss): 12.6. um 18 Uhr, 13.6. und 14.6. um 19.30 Uhr, Halle 207 Weitere Konzerte und Karten unter: www.volkstheater-rostock.de

Was würden Sie sich vom Publikum wünschen?

Wir haben ja ein sehr begeisterungsfähiges Publikum, das mich immer wieder mit seiner Neugierde überrascht. Manchmal – wie in der Corona-Krise – würde ich mir wünschen, dass es sich immer so lautstark für die kulturellen Belange äußert, wie wir es etwa beim Zookonzert erlebt haben.

Von Thomas Luczak