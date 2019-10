Peenemünde

Der Chefhistoriker der Nasa, William Barry, wird am Freitag zum Auftakt „Nordischen Wochen der Raumfahrt und Weltraumforschung“ im Historisch-Technischen Museum in Peenemünde auf der Insel Usedom erwartet. Der ehemalige US-Airforce-Pilot arbeitet seit 2001 bei der amerikanischen Weltraum-Agentur. Seine Doktorarbeit schrieb er über die russischen Raketenentwickler in den 1950er- und 1960er-Jahren.

Mondlandung und Sputnik-Start sind die Themen

Thema des Raumfahrtforums in Peenemünde sind die Mondlandung der Apollo 11 vor 50 Jahren und der Start des ersten Sputniks vor 62 Jahren. Wie Organisator Uwe Schmaling mitteilte, nehmen neben Barry auch der Leiter des Airbus-Standorts Bremen, Oliver Juckenhöfel, und der Berliner Historiker Wolfgang Both teil.

Russische und amerikanische Raumfahrer kommen nach Peenemünde

Mit dem Forum beginnen die „Nordische Wochen der Raumfahrt und Weltraumforschung“ in Mecklenburg-Vorpommern. Veranstaltungen gibt es auch in Greifswald, Rostock, Wismar, Demmin und Neustrelitz. Die Wochen enden mit den 35. Neubrandenburger Tagen der Raumfahrt, zu denen Anfang November unter anderem Pascale Ehrenfreund als Vorstandsvorsitzende des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt sowie Raumfahrer aus Russland und den USA eingeladen sind.

Peenemünde gilt seit den Raketen-Experimenten von Wernher von Braun für die Nazis als eine Wiege der Raumfahrt.

Von dpa/OZ