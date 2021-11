Vor sieben Jahren gründete Christina Kämmerer aus Zinnowitz die Gruppe. Seitdem schnüren die Mitglieder ihre Laufschuhe für den Bau eines stationären Kinderhospizes in MV. Am Sonntag steht mit dem OZ-Lauf in Neu Pudagla auf Usedom ein wichtiges Event der Laufmützen an. Dort könnte eine magische Spendensumme überschritten werden.