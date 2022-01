Greifswald

Der milliardenschwere Börsengang der Cheplapharm Arzneimittel GmbH Greifswald steht unmittelbar bevor: Wie das Unternehmen am Montagmorgen mitteilte, ist der Gang an die Frankfurter Wertpapierbörse für das erste Quartal dieses Jahres vorgesehen und ist der erste Börsengang an der Frankfurter Börse in diesem Jahr überhaupt. Insider rechnen mit der Erstnotiz des Greifswalder Unternehmens bereits etwa Mitte Februar.

Für Cheplapharm soll es der ganz große Wurf werden: „Wir haben vor 24 Jahren ganz klein mit drei Mitarbeitern begonnen und uns Jahr für Jahr vergrößert. In den letzten zehn Jahren betrug unser durchschnittliches Umsatzwachstum immer um die 45 Prozent pro Jahr. Jetzt könnte unser Börsengang der größte jemals erfolgte Börsengang eines ostdeutschen Unternehmens werden“, betont Sebastian Braun. Und setzt gleich nach: „Und natürlich wäre es etwas Besonderes, zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern zu werden.“

Interessenten können Aktien demnächst zeichnen

Für Interessenten an den Cheplapharm-Aktien heißt das, sie können demnächst bei ausgewählten Banken einen Zeichnungsauftrag erteilen. Der Ausgabepreis der Aktie stehe laut Braun noch nicht fest. „Ich würde mich aber freuen, wenn sich auch viele Menschen aus MV für uns interessieren und Aktien zeichnen“, erklärt er auf Nachfrage.

Laut Cheplapharm-Geschäftsführer Sebastian Braun, dem das Unternehmen zusammen mit seiner Schwester Dr. Bianca Juha gehört, sollen in den nächsten Wochen 750 Millionen Euro mit der Platzierung neuer Aktien eingenommen werden, um die Rechte an weiteren Arzneimitteln zu erwerben. Außerdem soll ein Teil der Schulden in Höhe von 2,45 Milliarden Euro zurückgeführt werden.

Unternehmen 10 Milliarden Euro wert?

Dass die Ziele nicht zu hoch gegriffen sind, legt die kolportierte Bewertung des 500 Mitarbeiter zählenden Unternehmens nahe. Während sich die Braun-Familie dazu diskret in Schweigen hüllt, taxieren Finanzexperten Cheplapharm gemäß entsprechender Spekulationen am Frankfurter Kapitalmarkt auf 7,5 bis 10 Milliarden Euro inklusive der Schulden. Fakt ist, dass sich der Gesamtwert der unterzeichneten und abgeschlossenen Akquisitionen von Arzneimitteln im vergangenen Jahr auf 920 Millionen Euro beläuft. Zudem werden gerade neue Zukäufe an Medikamenten im Wert von über 1,8 Milliarden Euro kurzfristig geprüft.

„Eine Milliarde Euro Umsatz war als Unternehmer immer mein ganz großes Ziel“, sagt Braun gegenüber der OZ. Auch wenn die Zahlen noch nicht vorliegen, dürfte diese Schwelle im gerade zu Ende gegangenen Geschäftsjahr 2021 überschritten worden sein. Zudem bewiesen Sebastian Braun und seine Schwester mit ihrer Mannschaft immer wieder ein glückliches Händchen: So beschafften sie sich wenige Tage vor dem ersten Corona-Lockdown im März 2020 500 Millionen Euro frisches Geld auf dem Kapitalmarkt. Mit diesem wurden die Lizenzen für weitere 25 Markenprodukte im Wert von insgesamt einer Milliarde Euro erworben.

Vertrieb der Medikamente in 145 Ländern weltweit

Mit insgesamt über 2500 weltweit erworbenen Zulassungen und Produktkäufen im Wert von 3,3 Milliarden Euro gehören die Greifswalder damit zu den wachstumsstärksten Pharma-Unternehmen in Europa. Heute vertreibt Cheplapharm seine Medikamente in 145 Ländern auf sechs Kontinenten. Sie werden unter anderem in den Bereichen Onkologie, Geriatrie, Gynäkologie, Dermatologie und Kardiologie, bei Knochen- und Atemwegserkrankungen, bei Schlafstörungen und vielen anderen lebenswichtigen Bereichen eingesetzt.

Sebastian Braun erklärt dazu: „Wenn wir die Rechte für Herstellung und Vertrieb der Medikamente von namhaften großen Pharmaunternehmen wie La Roche aus der Schweiz, AstraZeneca aus England oder Takeda in Japan übernehmen, sorgen wir dafür, sie am Markt zu halten.“

Während in Frankfurt ob der Ankündigung des Börsenganges mancher Händler erklärte, noch nie von diesem Unternehmen gehört zu haben, sind Sebastian Braun, seine Schwester und das gesamte Team von Cheplapharm in diesen Tagen in höchster Anspannung: Sozusagen 24 Stunden rund um die Uhr werben sie bei namhaften Investoren in aller Welt für ihren Börsengang. Sie sind sehr optimistisch, dass der geplante große Wurf gelingt. Denn schon einmal irrten Beobachter. Sie hatten vor 20 Jahren der jungen Firma das alsbaldige Aus prophezeit – MV und die Pharmaindustrie passe nicht zusammen, hieß es damals. Gerade belegt Cheplapharm das genaue Gegenteil.

Von Cornelia Meerkatz