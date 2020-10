Christiane Zenkert aus Groß Schwaß: Fotografie als Experiment

Groß Schwaß

Auf den ersten Blick sieht man dem Bild an, dass es irgendwie aus der Zeit gefallen scheint: Die schwarz-weiße Fotografie zeigt uns eine Siedlung einfacher Holzhäuser, die sich dann als doch nicht so schmuck erweisen, wie sie zunächst wirken. Gras wächst aus den Rissen im Asphalt der Straße. Der graue Himmel und ein kahler Baum lassen die menschenleere Szenerie noch trister erscheinen. Ein Flugzeug zieht in der Bildmitte lautlos seine Bahn. Wenn man sich als Betrachter dabei in eine amerikanische Vorstadt versetzt fühlt, liegt man gar nicht so falsch. Christiane Zenkerts Fotografie aus der Serie „ Philadelphia Experiment“ entstand 2008 auf einem ehemaligen Werftgelände der Ostküstenmetropole. Im Bildtitel bezieht sich die Fotografin auf die mystische, geheimnisumwobene Geschichte angeblicher Experimente der Amerikaner mit Tarntechnologien während der 1940er Jahre. Und auch im Fotografischen experimentiert sie offenbar gern. Die Panoramakamera – wie der Name schon sagt, eigentlich zur Aufnahme langgestreckter 120°-Landschaftsfotos gedacht – wird in die Senkrechte gedreht und ermöglicht so eine das Auge zunächst verblüffende Perspektive.

Viele Fotografien entstehen auf Reisen

Auf Reisen entstehen viele der künstlerischen Fotografien Christiane Zenkerts. Ihr Interesse an anderen Kulturen ist dabei jedoch nie folkloristisch, sondern sucht immer die Bezüge zum eigenen Hiersein. Das Eintauchen in verschiedene Kulturen scheint charakteristisch zu sein für den Lebensweg der 1974 in Wernigerode geborenen Fotografin. Zwar gab es durchaus eine familiäre fotografische Prägung: Der Vater betrieb ein Fotostudio, die Mutter filmte auf Super 8. Natürlich lernte die Tochter frühzeitig das Mysterium der Dunkelkammer kennen und entdeckte, wie die beim Belichten auf das Fotopapier gelegte Hand sich beim Entwickeln als weißer Schatten vom geschwärzten Papier abhob.

"Philadelphia Experiment #3" (Schwarz-Weiß-Print auf Hahnemühle Photo Rag, 2008, 45x20 Zentimeter/60x30 Zentimeter mit Rahmen)

Doch nach dem Abitur in Rostock folgte zunächst eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachgehilfin und das Studium der Rechtswissenschaft. Auf der „Stubnitz“, dem damals noch regelmäßig im Stadthafen liegenden Kulturschiff, wurde das fotografische Interesse jedoch endgültig wiederbelebt. Ein Berliner Fotograf, der auf dem Schiff arbeitete, brachte Christiane Zenkert die technischen und künstlerischen Kniffe bei und die juristische Berufslaufbahn war plötzlich nicht mehr präsent. Mehrere Jahre war die Fotografin mit der „Stubnitz“ unterwegs und die Reportage-, Bühnen- und Theaterfotografie wurde zum Schwerpunkt am Beginn der neuen beruflichen Karriere.

Zufälle lenken die Fotografin in eine neue Richtung

Inzwischen ist das Portfolio von Christiane Zenkert breit. Werbe- und Sportfotografie spielen dabei eine besondere Rolle. Und immer wieder scheinen es Zufälle zu sein, die die Fotografin in eine neue Richtung leiten. Für eine Nachrichtenagentur produzierte sie über mehrere Jahre vorrangig Pressefotos aus den Bereichen Politik und Wirtschaft. Als eines Tages ein Fotograf für ein Fußballspiel des FC Hansa Rostock gegen den Hamburger SV gesucht wurde, nahm Christiane Zenkert die Herausforderung an. Ihr Bild des jubelnden Rafael van der Vaart wurde in fast allen Hamburger Zeitungen gedruckt und die Sportfotografie von da an zu einem wichtigen Standbein.

"Waldspaziergang" (Print, farbig auf Hahnemühle Baryta, 3-teilig, 2011, je 15x15 cm/ 30x60 cm mit Rahmen)

Inzwischen arbeitet die Fotografin wieder unabhängig von Agenturen und vermarktet ihre Bilder selbst. Doch die freien Arbeiten von Christiane Zenkert, die seit mehreren Jahren Mitglied des Künstlerbundes ist, dominieren immer wieder das Experiment. Sie spricht bezüglich ihrer fotografischen Interessen selbst von verschiedenen Phasen, die oftmals scheinbar zufällig beginnen oder enden. Einer Phase des Experimentierens im Studio entstammt die Arbeit „Waldspaziergang“, die in ihrer Entstehung so gar nichts mit dem Wald zu tun hat. Tinte – nicht irgendeine, sondern eine spezielle Farbe, in einem Baseler Geschäft entdeckt – tropft in Wasser und wird im Verlauf der Vermischung fotografiert. Die Interpretation kommt dann in der Betrachtung der auf den Kopf gedrehten Bilder und ist wieder jedem Betrachter selbst überlassen.

Reduziertes Einfangen von Stimmungen mit der Polaroidkamera

Aktuell arbeitet Christiane Zenkert am liebsten mit der Polaroidkamera, die immer wieder für das reduzierte Einfangen von Stimmungen prädestiniert ist. Bei „ Stadthafen im Nebel“ ist es dann auch nur noch die schemenhaft abgebildete Fahrwassertonne, die den Bezug des Abbildes zum Sujet herstellen kann.

"Stadthafen Boje 5" (Trennbild Unikat im Objektrahmen, schwarz 2017 8, 5x11cm/18x24 cm mit Rahmen)

Das eingangs beschriebene Interesse der Fotografin an Reisen und dem Erkunden von Kulturen kann man aktuell auch in einer Ausstellung im Rahmen von Kunst heute erleben. Im Herrenhaus Vogelsang zeigt Christiane Zenkert ihre in Estland, Litauen und Lettland entstandene Serie „11! [in between:baltic mood]“. Bilder, die stimmungsbetont dem Transformationsprozess zwischen Gesellschaftsordnungen auf der Spur sind, auch dies natürlich letztendlich in Bezug auf unser Hier und Jetzt. (Eröffnung: Sonntag, 4.10., um 17 Uhr).

Von Thomas Häntzschel