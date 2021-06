Rostock

Freunde der Club- oder Diskothekenbesuche müssen sich in Mecklenburg-Vorpommern weiter in Geduld üben. Tanzveranstaltungen sind aufgrund der Corona-Pandemie immer noch nicht gestattet. Und das soll – nach aktuellem Stand der Dinge – auch noch eine ganze Weile dauern.

Im Perspektivplan der Landesregierung hinsichtlich künftiger Öffnungsschritte heißt es dazu: „Das Land strebt eine Abstimmung mit den übrigen Bundesländern über Großveranstaltungen wie z.B. Volksfeste im Laufe des Juni an. Dies gilt auch für Tanzveranstaltungen in Diskotheken, Clubs usw.“ Dieser Öffnungsschritt ist derzeit aber erst für den 2. August vorgesehen.

Clubs und Diskotheken dürfen seit Pfingsten öffnen, allerdings nur als reine Schankbetriebe. Das Tanzen bleibt untersagt. Wir haben uns bei Clubs und Diskotheken in der Hansestadt Rostock umgehört, wie sie mit dieser Situation umgehen und ob sie von der Möglichkeit Gebrauch machen, als „Kneipe“ oder Bar zu öffnen.

MAU Club hofft auf das dritte oder vierte Quartal

„Bei uns im Haus finden derzeit keine Veranstaltungen statt“, sagt Hannes Schade, Geschäftsführer vom MAU Club am Stadthafen. Für die Konzertplanung brauche man Vorlauf, der aufgrund der ungewissen Lage nicht umsetzbar sei. „Wir hoffen, dass wir zum 3. oder 4. Quartal dieses Jahres wieder öffnen können.“ Darauf bereite man sich vor, gegebenenfalls wie im Vorjahr, als kurzzeitig mit Bestuhlung und für 100 Gäste geöffnet werden durfte. Die entsprechenden Verordnungen gelte es abzuwarten.

Dennoch ist man beim MAU. Club nicht untätig, ist wieder in das Kulturhafenprojekt mit dem Circus Fantasia und der Compagnie de Comédie eingebunden, das seit Ende Mai läuft. 60 Veranstaltungen darunter Konzerte, Theater und Kinderprogramme seien bis Oktober geplant, so Schade. Diese finden draußen oder im Zirkuszelt statt. „Dort unterliegen wir anderen Auflagen als im Club.“ Das „Dieter“, die Kneipe im MAU Club, werde indes ab dem Monat Juli wieder öffnen, berichtet Hannes Schade.

Landesverband möchte beteiligt werden

Kritisch wird die derzeitige Situation beim Landesverband der Clubs und Livespielstätten MV gesehen. Aussagen zur Perspektive seien kaum möglich. „Das gleicht einem Blick in die Glaskugel“, meint Sprecherin Johanna Treppmann. Insbesondere sei die Öffnungsperspektive für unbestuhlte Veranstaltungen derzeit utopisch. Sie meint damit, dass eine Person pro zehn Quadratmeter Fläche zugelassen werden könnte. „Aber man stelle sich ein Konzert auf einer Fläche von 100 Quadratmetern mit zehn Personen vor. Das ist traurig“, sagt sie.

Ihre Forderung ist daher, dass die Betroffenen mit der Landesregierung an einen Tisch kommen, um über die Situation zu sprechen und gemeinsam zu überlegen, wie Veranstaltungen stattfinden können. In der kommenden Woche solle in Schwerin erneut über das Thema beraten werden. „Zudem versuchen wir, endlich als Kulturstätten anerkannt zu werden. Das ist beim Land offensichtlich noch nicht angekommen“, meint Johanna Treppmann.

Schankbetrieb keine Alternative

„Wir sind zwangsgeschlossen und das fühlt sich nicht gut an“, bedauert Martin Hänler, Inhaber der Alten Zuckerfabrik in Rostock, die Situation. Als reiner Schankbetrieb zu öffnen, sei für ihn keine lohnende Alternative. „Was uns über Wasser hält, ist die Überbrückungshilfe“, so Hänler. Doch er sehe auch Licht am Ende des Tunnels. Der Sommer sei ohnehin nicht die klassische Club-Saison. „Die geht von Oktober bis April und ist für uns zuletzt komplett ausgefallen.“ Er hoffe daher, im Herbst wieder starten und Gäste empfangen zu können.

Von Marco Schwarz