Zum Arbeiten aufs Land: Warum ein Dorf in Mecklenburg besser ist als Berlin-Kreuzberg

Nieklitz

Wie kriegt man junge und gut ausgebildete Menschen dazu, von Berlin oder Hamburg nach Mecklenburg-Vorpommern aufs Land zu ziehen? Denn das wollen nicht wenige kreative Digitalarbeiter, also Start-up-Gründer, Grafiker, Künstler, Projektentwickler, Berater und Autoren: Einfach in Kreuzberg oder Altona den Laptop zuklappen und zwei Autostunden später im Grünen weiterarbeiten – mitten in der Natur, wo die Kinder draußen spielen können, ohne Hektik und Stress. Diese Zielgruppe, die helfen könnte, das Dorfsterben zu bremsen, sei nicht gerade klein, erklärt Silvia Henning, die im Auftrag des Bundes eine Studie zu dem Thema angefertigt hat. Ihr Fazit: Es kann funktionieren. Aber leicht wird es nicht.

Neue Zukunft für pleitegegangenen Zukunftspark

„Wir wollen das Landleben für das 21. Jahrhundert gestalten“, sagt sie bei einer Veranstaltung des Vereins Ecosphäre in Nieklitz in der Schaalseeregion ( Landkreis Ludwigslust-Parchim). Auf dem zehn Hektar großen Gelände ging 2013 der Zukunftspark des inzwischen verstorbenen Biologieprofessors Berndt Heydemann pleite, weil die Besucher ausblieben. Nun soll es hier eine neue Zukunft geben: Mit Co-Working-Spaces – stunden- oder tageweise mietbare Büroarbeitsplätze mit angesagter Ausstattung – und Wohnmöglichkeiten für Städter, die für eine Zeit oder am besten für immer aufs Land wollen.

Richtig losgegangen ist es in Nieklitz noch nicht. „Wir warten noch auf den neuen Bebauungsplan“, sagt Ute Rohrbeck vom Verein Ecosphäre, der den Park mitsamt Häusern kaufte. Die 58-jährige Berlinerin zog bereits vor 25 Jahren aus der Großstadt nach Rögnitz, einem Dorf in der Nähe. Erst gründete die gelernte Theatermalerin eine Käserei, inzwischen arbeitet sie am Staatstheater in Schwerin. Für ihre Ideen, ihr eigenes Dorf zukunftsfähig zu machen, wird ihr im Oktober der erste Preis bei dem Landeswettbewerb „Raumpioniere“ verliehen.

Zur Galerie 2013 ging der Zukunftspark Nieklitz pleite. Demnächst sollen sich hier Digitalarbeiter aus der Großstadt im Landleben versuchen.

Keimzelle für die nächste Generation Stadtflüchter

Nieklitz soll unterdessen zur Keimzelle für die nächste Generation an Großstadtflüchtern werden. „Wir bauen Zukunft“, heißt das ehrgeizige Projekt. Eine der Hauptverantwortlichen ist ihre Nichte Ceylan Rohrbeck (30). Zurzeit finden vor allem Tagungen und andere Veranstaltungen statt, der Betrieb finanziert sich laut der 30-Jährigen aus den Einnahmen und Zuschüssen aus eigener Tasche. Ein privater Kreditgeber unterstützt das Projekt.

30 solcher Projekte, die allerdings bereits arbeiten, machte Silvia Henning für ihre Studie in Ostdeutschland ausfindig. Vorhaben, die sich vor allem mit Landwirtschaft befassen, sortierte sie aus. Schwerpunkte gibt es in Brandenburg – gegründet von stadtmüden Berlinern mit Kreativberufen. „Da sind viele, kleine Speckwürfel entstanden“, sagt Henning. Ein Haus im Speckgürtel der Stadt ist für viele zu teuer. Die steigenden Mieten befördern die Stadtflucht aufs Land, wo viele Immobilien leer stehen.

Für bundesweite Medienberichte sorgte kürzlich Wittenberge an der Elbe. Die nicht unbedingt als cool und angesagt geltende Kleinstadt schrieb Stipendien für Großstädter aus, die das Arbeiten und Leben in Wittenberge testen wollen – ein halbes Jahr eine kostenlose, möblierte Wohnung und ein Platz im Co-Working-Space, für insgesamt 20 Personen. „In der Stadt haben sie mit maximal zehn Bewerbungen gerechnet“, sagt Initiator Frederik Fischer (38). Es wurden 60, von „hoher Qualität“, so der ehemalige Journalist. Nach dem halben Jahr sagten nur zwei, dass das Land- beziehungsweise Kleinstadtleben doch nichts für sie sei.

Landesregierung zeigt sich interessiert

„Wir brauchen neues Leben und Innovationen“, erklärt Andreas Crimmann, Referatsleiter für Arbeitsmarktpolitik im Schweriner Wirtschaftsministerium bei der Diskussion in Nieklitz. Co-Working-Spaces auf dem Land könnten eine wichtige Rolle spielen, um „die Arbeit zu den Menschen zu bringen“. Auch für Unternehmen in MV sei das eine Chance, an begehrte Fachkräfte zu kommen. Aber um die Leute aufs Land zu locken, brauche es mehr als schicke Mietbüros: Infrastruktur, Straßen, Geschäfte. Und besonders wichtig: „Menschen, die sich kümmern“, meint Crimmann. In Nieklitz fehlt es unterdessen noch am Allerwichtigsten, was Digitalarbeiter brauchen: Der Mobilfunkempfang ist mäßig, Internet fehlt völlig. Breitband soll es erst in zwei Jahren geben. Ute Rohrbeck bringt das nicht aus der Ruhe. Das wird schon werden, meint sie. Zukunftspark Nieklitz ist pleite

Von Gerald Kleine Wördemann