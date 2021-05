Coworking-Wettbewerb in MV: Christian Pegel (SPD) zeichnet Gewinner aus.

Rostock

Die Gewinner des Coworking-Wettbewerbs in MV sind am heutigen Mittwoch von Christian Pegel (SPD), Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung, in einer Online-Videokonferenz ausgezeichnet worden.

Die Firma Project Bay in Lietzow auf Rügen und die Genossenschaft „Wir bauen Zukunft“ in Nieklitz im Landkreis Ludwigslust-Parchim haben bei dem Wettbewerb für digitale Innovationsräume abseits der Hochschulstädte überzeugen können. Sie bekommen jeweils 50 000 Euro, die das Digitalisierungsministerium und das Wirtschaftsministerium gemeinsam bereitstellen. Damit werden zwei digitale Innovationsräume – so genannte CoWorks – sowie eine halbe Personalstelle für ein Jahr unterstützt.

Land will CoWorks aus MV stärken

Moderiert hat die offizielle Auszeichnung Mareike Donath, Leiterin der Stabsstelle Digitales MV, in einer Video-Konferenz. Mit dabei waren neben Christian Pegel unter anderem auch der Staatssekretär Heiko Miraß, die Geschäftsführerin der OSTSEE-ZEITUNG, Imke Mentzendorff sowie die Gewinner des Wettbewerbs.

15 Bewerbungen sind eingereicht worden, sodass die Entscheidung schwergefallen sei, wie Donath berichtet. Das Land will damit CoWorks aus unserem Bundesland stärken und gibt ihnen damit die Möglichkeit, den Digitalen Innovationsraum noch aktiver mitzugestalten und das Netzwerk insbesondere für alle CoWorks zu etablieren. Wie Christan Pegel in der Konferenz sagt, sei MV dafür prädestiniert, sich in den Großstädten Berlin und Hamburg zu vernetzen.

Ziel: Wohnortnah Bereiche für mobiles und flexibles Arbeiten schaffen

Wirtschaftsminister Harry Glawe ergänzt: „Vor allem in ländlichen Regionen ist es wichtig, über eine moderne Infrastruktur attraktive Angebote zum Arbeiten zu schaffen. So entstehen Kreativitätsstandorte, an denen Selbständige, Gründer und Start-ups viele neue Ideen entwickeln können. Die Innovationsräume in Lietzow und Nieklitz bieten die Möglichkeit, wohnortnah gut ausgestattete Bereiche für mobiles und flexibles Arbeiten zu nutzen.“

