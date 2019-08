Die Landesbürgschaft für die insolvente Bäckereikette „Llila Bäcker“ ist genehmigt. Die Landesregierung informierte am Donnerstag darüber, dass der Insolvenzplan mit Hilfe externer Fachleute geprüft und für tragfähig befunden worden ist. Damit können alle Arbeitsplätze an den Produktionsstätten in Pasewalk und Neubrandenburg gesichert werden.