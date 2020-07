Rostock/Gülzow

Ein Porno-Skandal erschüttert die Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei (LFA) in Gülzow-Prüzen ( Landkreis Rostock). Ein Mitarbeiter der Einrichtung, die dem Umweltministerium in Schwerin untersteht, soll in großem Stil Darstellungen von Kindern bei sexuellen Handlungen aus dem Internet geladen haben. Und das über seinen Dienst-Computer.

Seinen Job ist der Beschäftigte vorerst los, Ärger mit der Justiz muss er allerdings nicht fürchten.

Das Netz lahmgelegt?

Aufgefallen ist das Ganze offenbar bereits im Dezember 2019. Damals, so schildert es jedenfalls das Umweltministerium in Schwerin auf OZ-Anfrage, gab es „Beeinträchtigungen bei der Nutzung des Internets“ in der Landesforschungsanstalt. Mitarbeiter hatten sich, sagen Quellen in der Behörde, über langsame Verbindungen beschwert.

Daraufhin habe das LFA die Internet-Nutzung aller Beschäftigten überprüft. „Dabei wurde festgestellt, dass an einem Arbeitsplatz in erheblichem Umfang Internetseiten mit pornografischen Inhalten heruntergeladen wurden“, sagt Edgar Offel, Sprecher des Umweltministeriums. Die Amtsleitung habe gegen den betreffenden Mitarbeiter sofort Strafanzeige bei der Polizei gestellt – und ebenso sei ihm unverzüglich gekündigt worden.

Zeichnungen, keine Fotos

Auf den Darstellungen, die der Mitarbeiter aus dem Internet heruntergeladen haben soll, sind nach Angaben von Oberstaatsanwalt Harald Nowack unter anderem Kinder bei sexuellen Handlungen zu sehen. In einer „realitätsfernen“ Art und Weise.

Dennoch wurde das Verfahren gegen den Mitarbeiter der LFA eingestellt, es gibt keine weiteren Ermittlungen – beispielsweise auch nicht wegen Verbreitung und Besitzes von Kinderpornografie. „Es handelte sich um gemalte und gezeichnete Bilder auch nackter Kindern bei sexuellen Handlungen. Aber deren Besitz ist nicht strafbar“, so Nowack. Er spricht von Darstellungen angelehnt an die japanische Comic-Form der Anime.

Mann bestreitet das Herunterladen

Von Kinderpornografie sei nur die Rede, wenn es sich um tatsächliche Foto- und Videoaufnahmen handelt. „Deren Besitz und deren Verbreitung sind strafbar, weil Kindern dafür Leid zugefügt wurde“, erklärt der Staatsanwalt. Das sei bei Zeichnungen hingegen in der Regel nicht der Fall.

Gegenüber der Staatsanwaltschaft habe der Mann abgestritten, das pornografische Material aus dem Internet geladen zu haben. „Wir haben nicht geprüft, wie diese Darstellung auf den Rechner gelangt sind. Weil es keine strafrechtliche Relevanz hatte, haben wir die Ermittlung eingestellt“, sagt Nowack.

