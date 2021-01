Rostock

Deutschlands zweitgrößtes, privates Geldhaus will sich gesund sparen: Die Commerzbank plant einen massiven Personal- und Filialabbau in Deutschland. Rund 10 000 Stellen sollen wegfallen, fast die Hälfte aller Niederlassungen geschlossen werden.

Auch in MV dürften mehrere Filialen betroffen sein. Welche genau das sein werden, sei aber noch offen, sagte Commerzbank-Sprecher Mathias Paulokat der OZ.

Elf Filialen im Land

Insgesamt elf Filialen unterhält das Bankhaus aus Frankfurt am Main noch in MV – in Rostock und in Roggentin, in Schwerin und Parchim, Wismar und Stralsund, Greifswald, Waren, Neustrelitz, Neubrandenburg sowie Bergen auf Rügen. Erst vor wenigen Monaten hatte die Commerzbank in Rostock eine Filiale im Stadtteil Lütten Klein geschlossen.

Aus Banken-Kreisen heißt es, vor allem die kleineren Standorte sollen wegfallen. Gerüchte gibt es bereits um die Niederlassung im Globus-Einkaufscenter in Roggentin. Auch Waren und Bergen auf Rügen könnte es treffen, so Insider. Bank-Sprecher Paulokat nennt hingegen noch keine Standorte: „Um Auswirkungen auf einzelne Standorte benennen zu können, ist es eindeutig noch zu früh.“ Am 11. Februar will die Commerzbank die Strategie erst offiziell bekanntgeben. Bereits am 3. Februar wollen Aufsichtsrat und Vorstand über die Folgen beraten.

Bank muss sparen

Den Plänen des Vorstandes zufolge sollen bis 2024 rund 10 000 Vollzeitstellen wegfallen. Von derzeit bundesweit 790 Filialen sollen noch 450 Standorte übrig bleiben. Digitale Angebote für Kunden will die Bank, die dabei ist, ihre Online-Tochter Comdirect zu integrieren, deutlich ausbauen.

Mit dem harten Sparkurs, der sich bereits im vergangenen Jahr angedeutet hatte, will das seit der Finanzkrise 2008 teilverstaatlichte Institut die Kosten deutlich senken. Bis zum Jahr 2024 sollen die Kosten im Vergleich 2020 um 1,4 Milliarden Euro verringert werden.

„Wir wollen uns auf die Stärken der Commerzbank konzentrieren und damit ihre Leistungsfähigkeit nachhaltig sichern. Dafür werden wir mit aller Konsequenz Kosten senken“, ließ der seit dem 1. Januar amtierende Vorstandschef Manfred Knof mitteilen. „Unsere Ziele sind sehr anspruchsvoll, aber wir werden alles Notwendige tun, um sie zu erreichen.“

Von Andreas Meyer und Jörn Bender