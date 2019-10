Commerzbank schließt Filialen: Keine Klarheit für Kunden in MV

Rostock

Nachdem bereits die Deutsche Bank einen Abbau von Stellen angekündigt hatte, geht auch Deutschlands zweitgrößte Privatbank, die Commerzbank, auf Schrumpfkurs. Konzernweit sollen 4300 Jobs gestrichen werden. Diesen stehen 2000 Stellen gegenüber, die neu geschaffen werden. Wie sich die neue Strategie auf die Filialen in Mecklenburg-Vorpommern auswirken wird, ist noch unklar. Niedrigzinsen, harter Wettbewerb und die Digitalisierung hatten der Branche zuletzt zu schaffen gemacht.

„Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die weitere Digitalisierung des Bankgeschäftes und auch das geänderte Nutzungsverhalten der Kunden dazu führt, dass wir unsere Leistungen mit weniger Mitarbeitern und an weniger Standorten erbringen können“, teilt Commerzbank-Pressesprecher Mathias Paulokat mit. Daher sei ein Stellenabbau leider unvermeidbar. Derzeit sind rund 160 Mitarbeiter in 13 Filialen in MV beschäftigt.

Beratung auch in neuer Strategie wichtig

„Inwieweit konkrete Filialen von Veränderungen oder Schließungen betroffen sind, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen“, erklärt Paulokat weiter. Die Beratungen stünden noch ganz am Anfang. „Der vorgestellte strategische Mehrjahresplan bezieht sich auf die Ausrichtung bis zum Jahr 2023. Wir sprechen also über einen gut vierjährigen Aktionsrahmen.“ Darin solle sich die Bank einerseits an den sich verändernden Kundenbedürfnissen neu ausrichten und sich andererseits in einem anspruchsvollen Marktumfeld wetterfest machen.

An diesen Standorten in MV gibt es Filialen und SB-Zentren der Commerzbank und Deutschen Bank. Quelle: Benjamin Barz

Beratung soll nach Angaben der Commerzbank trotz neuer Strategie weiterhin eine wichtige Rolle spielen. „Die Realität sieht nämlich so aus, dass die meisten unserer Kunden – auch in MV – noch immer mehrere Wege, wie telefonisch, persönlich oder postalisch, für ihre Bankgeschäfte nutzen“, so Paulokat. Rund 800 Filialen sollen deshalb bundesweit erhalten bleiben. Gleichzeitig werden 750 Millionen Euro in eine stärkere Digitalisierung des Geschäfts, etwa in den Ausbau des mobilen Bankings, investiert. Im Bereich des Firmenkundengeschäfts plant die Commerzbank keine Standortschließungen.

Der Vorstand der Deutschen Bank hatte bereits am 7. Juli seine neue Strategie bekanntgegeben, die mit dem Abbau von weltweit 18 000 Stellen bis 2022 einhergehen soll. Das Ziel: die bereinigten Kosten des Deutsche-Bank-Konzerns um mehr als ein Viertel auf 17 Milliarden Euro zu senken. Inwiefern Stellen in MV abgebaut werden oder gar Filialen geschlossen werden, steht genau wie bei der Commerzbank noch nicht fest. Aktuell ist die Deutsche Bank an 20 Standorten in MV vertreten.

Noch keine Entscheidung über konkreten Stellenabbau

„Eine Aufteilung nach Regionen und Bereichen haben wir damals nicht kommuniziert, und wir werden dies auch weiterhin nicht tun“, teilt ein Sprecher der Deutschen Bank mit. Sobald Entscheidungen über den konkreten Stellenabbau gefallen sind, würden diese zunächst mit allen Kolleginnen und Kollegen in den betroffenen Bereichen besprochen werden.

Klar ist aber: Auch in Deutschland werde eine substanzielle Zahl von Stellen wegfallen, da es mit Abstand der größte Standort der Deutschen Bank ist. Wiederholt hatte der Vorstand zuvor deutlich gemacht, dass alle Teile der Deutschen Bank ihren Beitrag leisten müssen. Der geplante Abbau von Arbeitsplätzen im Zuge der Integration der Postbank sei in der Gesamtzahl von 18 000 Stellen bereits enthalten.

Zahl der Bankfilialen sinkt seit Jahren

Seit Jahren sinkt die Zahl der Bankfilialen in Deutschland. 2018 verringerte sich die Zahl der Zweigstellen laut Bundesbank um 2239 auf 27 887 Filialen. 2007 waren es noch rund 40 000. Auch die Zahl der Beschäftigten im hiesigen Kreditgewerbe sinkt seit der Jahrtausendwende stetig. Ende vergangenen Jahres zählte die Branche 571 700 Beschäftigte, so der Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes. Zu Hochzeiten Mitte der 1990er Jahre waren es fast 780 000.

Mehr zum Thema:

Was kostet das Geld? Ende der Niedrigzinsen nicht in Sicht

Commerzbank: Höhere Gebühren und weniger Filialen

Über die Autorin

Von Pauline Rabe/dpa