Container mit Millionen Schutzmasken aus China erreichen Rostock

Rostock/Berlin

Im Rostocker Seehafen ist am Montag die erste Großlieferung von Schutzmasken aus China eingetroffen. Vier Container mit insgesamt 7,4 Millionen Schutzmasken wurden anschließend vom Schiff auf Güterwaggons umgeladen. Ebenfalls eingetroffen sind sechs weitere Container mit dringend benötigter Schutzausrüstung für Italien. Dr. Sigrid Nikutta, DB-Vorstand Güterverkehr, hat die Ladung am Montag im Hafen in Empfang genommen.

„Ich freue mich, dass wir die Bundesregierung im Kampf gegen das Coronavirus unterstützen können“, sagt DB-Chef Dr. Richard Lutz. Auf Initiative von Verkehrsminister Andreas Scheuer würden nun verstärkt Schutzartikel umweltfreundlich per Schiene transportiert werden. „Gerne stellen wir unser Fachwissen im Einkauf und das internationale Logistiknetzwerk von DB Schenker und DB Cargo zur Verfügung, um bei der Versorgung zu helfen.“

10 000 Kilometer Bahnstrecke

Für Vertrieb und Logistik sorgen DB Cargo und DB Schenker. In nur 12 Tagen ging es vom Terminal im chinesischen Xi’an per Zug über Kasachstan und Russland nach Kaliningrad – insgesamt über 10 000 Kilometer Bahnstrecke.Von Kaliningrad aus gelangten die Container per Schiff nach Rostock, wo sie dann weiter per Zug nach Duisburg beziehungsweise Verona verteilt werden. Von den Terminals dort liefern LKW die Ware zum jeweiligen Endziel.

Die Route ist Teil der sogenannten Neuen Seidenstraße. In den kommenden Wochen sollen weitere Millionen Masken für Krankenhäuser, Altenheime und Pflegeeinrichtungen folgen.

Von Pauline Rabe