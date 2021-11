Ahlbeck/Swinemünde

Nachdem das erste Bieterverfahren im Sand verlief, herrschte einige Monate Ruhe um das Mega-Projekt Containerhafen Swinemünde. Doch nun gibt es drei neue Interessensbekundungen großer Firmenzusammenschlüsse, das Terminal zu bauen. Die Bürgerinitiative „Lebensraum Vorpommern“ kämpft seit Bekanntwerden der Pläne vor gut einem Jahr gegen das Projekt. Die OZ fragte Sprecher Rainer Sauerwein, wie er und seine Mitstreiter auf die neue Entwicklung reagieren.

OZ: Herr Sauerwein, beunruhigt Sie die Meldung, dass nun drei Konsortien Interessensbekundungen für den Bau des Containerhafens eingereicht haben?

Rainer Sauerwein: Auf jeden Fall handelt es sich diesmal um solidere Anbieter als im ersten Durchgang. Von daher ist natürlich Wachsamkeit angesagt. Aber uns war ja klar, dass die Sache nicht vorbei ist. Von daher haben wir uns von der scheinbaren Ruhe der vergangenen Monate nicht ablenken lassen und weitergearbeitet.

OZ: Was sind die nächsten konkreten Schritte der Bürgerinitiative?

Sauerwein: Wir haben in der Zwischenzeit ein Umweltgutachten zum Tiefseeterminal bei einem unabhängigen Bremer Umweltbüro in Auftrag gegeben, von dem wir uns weitere Argumente erhoffen.

OZ: Was wird dort untersucht?

Sauerwein: Wie sich die Zerstörung von großen Waldflächen und Versiegelung von Boden an Land sowie die Aushebung von Ostseeboden und die Ausbaggerung einer Fahrrinne von 16 Metern Tiefe auf die natürlichen Lebensräume im Naturschutzgebiet auswirken. Denn auf Natura-2000-Flächen soll der Containerhafen ja wohlgemerkt entstehen. Es wird zusätzlichen Verkehr von großen Containerschiffen und Lkw an Land geben. Wir befürchten auch, dass durch die Hafenanlagen mit Molen und Wellenbrechern neue Strömungsverhältnisse in der pommerschen Bucht entstehen, die Strand in den umliegenden Seebädern abtragen.

OZ: Wann rechnen Sie mit Ergebnissen?

Sauerwein: Ich denke, dass wir Anfang 2022 das Gutachten vorlegen können.

OZ: Der polnischen Seite haben Sie mehrfach vorgeworfen, dass Sie die deutsche Seite bei der Umweltverträglichkeitsprüfung zu dem Projekt außen vorlässt und damit gegen geltendes europäisches Recht verstößt. Bemerken Sie bei den Nachbarn ein verändertes Verhalten wegen Ihrer Proteste?

Sauerwein: Leider nein. Es wird von polnischer Seite weiter rechtswidrig agiert. Sie hätten bereits mit der Veröffentlichung des Vorhabens im Jahr 2016 die deutsche Seite informieren müssen, da es sich um ein Großprojekt mit grenzübergreifenden Auswirkungen und dazu noch in einem Naturschutzgebiet handelt. Erst Ende 2020 ist das Infrastrukturministerium von MV auf Nachfrage informiert worden. Danach hätte es nach europäischem Recht eine sogenannte strategische Umweltverträglichkeitsvorprüfung geben müssen, um den Rahmen abzustecken, was untersucht werden muss. Die gab es bisher nicht.

OZ: Die polnische Seite argumentiert, dass sie die Auswirkungen des Projektes auf die Umwelt erst prüfen könne, wenn konkrete Angebote der potenziellen Investoren vorliegen, die erst bis März 2022 eingehen sollen.

Sauerwein: Das ist ja ein Witz. Der Rahmen für den Containerhafen – Größen, Flächen, Umschlagmengen – ist doch abgesteckt. Was in den konkreten Angeboten der Konsortien steht, die für die Hafenverwaltung Stettin/Swinemünde bauen wollen, wird ja keine große Überraschung sein. Und selbst, wenn die polnische Seite so argumentiert, müssten wir und alle wichtigen Träger öffentlicher Belange nach EU-Recht längst am Verfahren beteiligt sein.

Tiefsee-Terminal Swinemünde – das ist der aktuelle Stand In das Mega-Projekt Containerhafen Swinemünde kommt wieder Bewegung. Wie die Hafenverwaltung von Stettin und Swinemünde auf OZ-Anfrage bekannt gab, haben sich drei potenzielle Bieter gemeldet, die den Bau des Containerhafens realisieren wollen. Besonders aussichtsreich erscheint die Offerte der Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) – ein Zusammenschluss von 70 staatlichen Unternehmen aus den Bereichen Schiffbau, Infrastruktur und Industrie. Die zweite Anmeldung kommt aus den Niederlanden von Deme Concessions NV. Das Unternehmen ist Bestandteil der Deme-Gruppe, die im globalen Maßstab in Hafeninfrastruktur sowohl im Bereich Fracht als auch Offshore investiert. Auch die Baltic Gateway aus Großbritannien ist wieder dabei. Das Unternehmen hatte bei der ersten gescheiterten Ausschreibungsrunde nicht die notwendigen Voraussetzungen erfüllt. Im nächsten Schritt soll eine Kommission bis 28. Februar 2022 aus den vorliegenden Anmeldungen die Unternehmen benennen, die konkrete Angebote für den Bau des Containerhafens in Swinemünde vorlegen dürfen. Anschließend folge die Phase der Angebotseinreichung und der Verhandlungen mit dem Investor. Das Verfahren soll 2022 vollständig abgeschlossen werden und danach der Bau beginnen. Auf knapp eine Milliarde Euro wird die Investition für den Tiefsee-Containerhafen aktuell taxiert. Die Regionalregierung Westpommern plant in der Startphase mit einem Umschlag von zwei Millionen Containereinheiten jährlich. Mittelfristig soll Swinemünde Danzig als größten Containerhafen der Ostsee ablösen, wo 2,5 bis 3 Millionen Containereinheiten pro Jahr umgeschlagen werden. Das Containerterminal soll im Stadtgebiet Swinemündes auf einer Fläche von 600 Hektar östlich der Swine entstehen. Der Fluss teilt hier Usedom und Wollin.

OZ: Swinemündes Stadtpräsident Janusz Zmurkiewicz sieht in den Protesten der deutschen und auch der polnischen Bürgerinitiative gegen das Projekt in großen Teilen Alarmismus. Das Projekt könne zusammen mit dem Tourismus auf Usedom gut nebeneinander existieren, da der Hafen östlich der Swinemündung auf der Insel Wollin entstehe – in angeblich ausreichendem Abstand zu den Seebädern.

Sauerwein: Diese Schlussfolgerung bezweifeln wir. Natürlich ist der Hafen selbst ein paar Kilometer von den Seebädern entfernt, aber der heute existierende und beliebte Naturstrand auf Wollin müsste für den Hafen weichen. Und es gibt Lieferrouten. Bis zu drei große Containerschiffe der Mega-Klasse könnten täglich kommen. Es wird ein beträchtlicher Lkw-Verkehr an Land mit so einem Terminal ausgelöst. Und wie schon betont, wird die wertvolle Natur zerstört – von der Luftverschmutzung ganz zu schweigen.

Containerschiff am Strand: Die Fotomontage zeigt hier, wie ein großer Pott am Strand von Ahlbeck auf dem Weg in die Fahrrinne nach Swinemünde wirken könnte Quelle: Montage dpa/OZ

OZ: Es entsteht der Eindruck, dass sich Polen jegliche Einmischung verbittet. Resignieren Sie als Bürgerinitiative aufgrund dieser von Ihnen kritisierten „Hinhalte-Taktik“ langsam?

Sauerwein: Nein. Unser Ziel bleibt es weiter, über eine Umweltverträglichkeitsprüfung beteiligt zu werden und so intensiv Einfluss auf das Projekt und die Dimensionen nehmen zu können. Das gelingt nur, wenn wir laut bleiben. Ein kleiner Zwischenerfolg war, dass das polnische Energieministerium jetzt auf eine Anfrage des polnischen Seim-Abgeordneten Tomasz Anisko, mit dem wir eng zusammenarbeiten, geantwortet hat – wenn es auch sehr ausweichend war, was die Ausführungen zur Wirtschaftlichkeit und Naturzerstörung des Containerhafens anging. Wir bleiben da am Ball.

OZ: Macht die MV-Landesregierung genug, um an den Plänen beteiligt zu werden?

Sauerwein: Leider immer noch nicht. Aber immerhin gab es ja einen Brief von Infrastrukturminister Christian Pegel an die polnische Regierung mit Fragen und dem Wunsch, beteiligt zu werden. Ich denke, das Ganze muss intensiviert werden. Aber die neue Regierung in Schwerin muss sich jetzt ja erstmal finden. Danach werden wir Kontakt aufnehmen und um weitere Unterstützung in der Sache bitten.

OZ: Welche weiteren öffentlichen Aktivitäten planen Sie nach Bekanntwerden der drei neuen Bieter?

Sauerwein: Wir wollen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig in Kürze die mehr als 1000 Unterschriften übergeben, die wir auf Usedom gegen das Swinemünder Containerhafenprojekt gesammelt haben. Und wir planen in nächster Zeit einen Strandspaziergang mit Politikern aus MV von den Kaiserbädern nach Swinemünde, um gegen das Projekt zu protestieren.

Von Alexander Loew