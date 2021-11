In das Verfahren um ein Tiefsee-Terminal an der Swinemündung schaltet sich jetzt das Land ein. Schwerin wird sich an der polnischen Umweltverträglichkeitsprüfung beteiligen. Projekt-Gegner hatten das seit Monaten vehement gefordert. Die Sorge vor grenzüberschreitenden Umweltschäden durch das Milliarden-Vorhaben ist groß.