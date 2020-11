Containerterminal in Danzig macht deutschen Häfen Konkurrenz

Danzig

Arbeiter verlegen eine ganze Reihe von Schienenjochen. Derweil sind einige hundert Meter weiter Baukolonnen mit Asphaltierungsarbeiten beschäftigt. Dazwischen rollt Lkw um Lkw ins Hafengebiet oder fährt heraus. Über den Dächern der neuen Gebäude gleich am Eingangstor ragen die Containerladebrücken des Deepwater Containerterminal (DCT) in Danzig ( Gdansk) in den Himmel. Wer einige Jahre nicht vor Ort war, schaut sich erstaunt um.

Das DCT hat seit seiner Eröffnung im Jahr 2007 einen Riesensprung gemacht. Wo es anfangs noch Brachen, marode Schienenanlagen und Straßen mit tiefen Schlaglöchern gab, ist ein Logistikzentrum entstanden. Dem Ziel der Investoren und Planer, Drehscheibe für den Containerverkehr zwischen Süd-/Mitteleuropa, dem Ostseeraum und Westeuropa zu werden, kommt das DCT inzwischen recht nahe. Dafür sind allein in den Ausbau des zweiten Terminals umgerechnet rund 36,3 Millionen Euro investiert worden – 5,9 Millionen davon hat die EU beigesteuert.

Containerumschlag in 10 Jahren mehr als verzehnfacht

Dass das DCT einen Satz in seiner Entwicklung gemacht hat, lässt nicht nur die rege Bautätigkeit vermuten. Dafür sprechen auch die von der Hafengesellschaft veröffentlichen Container-Umschlagszahlen, von denen rund 90 Prozent auf das DCT entfallen. Danach wurden allein im vergangenen Jahr knapp 2,1 Millionen 20-Fuß-Standard-Container bewegt. Das ist gegenüber dem Jahr 2009 mehr als das Zehnfache.

Dass die Danziger diese Marke im aktuellen Geschäftsjahr nicht erreichen werden, ist schon klar. Der Grund dafür ist die Corona-Pandemie, der auch Polen im Frühjahr mit einem Lockdown und der Schließung der Grenzen begegnete. Dies bescherte Danzig ein Minus von 2,1 Prozent im Containerumschlag im ersten Quartal. Immerhin: Von Januar bis August waren es immer noch fast 1,3 Millionen Container. Mit seinen Zahlen kann der Danziger Hafen seinen zweiten Platz in der Ostsee hinter St. Petersburg halten.

Im europäischen Vergleich hat das DCT sich seinen Platz unter den 15 größten europäischen Containerhäfen erobert. Dies hat das Bremer Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) errechnet. Und 13 Jahre nach der offiziellen Eröffnung laufen auch große Liniendienste das DCT an.

Konkurrenz für deutsche Häfen

Dass sich im Osten etwas tut, merken inzwischen auch die deutschen Seehäfen Hamburg und Bremen/ Bremerhaven. Direktanläufe von Überseeschiffen nach Danzig oder nach Göteborg stellten „einen zunehmenden Wettbewerb dar“, schreibt etwa die Hamburger Hafen- und Logistik AG in ihrem Geschäftsbericht 2019. Und: „Vor allem Danzig verzeichnet ein starkes Wachstum und bildet dadurch eine weiter zunehmende Konkurrenz zu diesem Verbundsystem.“

Dass das DCT beziehungsweise Danzig mit seinem Hafen auch für die Partnerstadt Bremen inzwischen eine schmerzliche Konkurrenz ist, belegen auch die Ergebnisse einer im September vorgestellten ISL-Studie. Ergebnis unter anderem: Im untersuchten Zeitraum von 2013 bis 2018 ist der Umschlag von Bremen und Bremerhaven nach Mittel- und Osteuropa von 5,8 auf 2,8 Millionen Container eingebrochen.

Umverteilung des Umschlags im Ostseeraum

Die Studie kommt zu dem Schluss: „Durch die Direktanläufe großer Liniendienste hat der Hafen von Danzig in den vergangenen Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. Bremerhaven und Hamburg ist dadurch ein Teil des Umschlagverkehrs in den Ostseeraum weggebrochen. Hinzu kamen die Verluste im Hinterlandverkehr, die insbesondere dem Hamburger Hafen, der in einigen polnischen Regionen einen erheblichen Marktanteil hatte, zugesetzt haben.“

Daran habe auch der Hafen Gdynia seinen Anteil, erklärt Sönke Maatsch, Autor der Studie. Eine Ursache dafür, dass es von Norddeutschland aus nicht mehr so viel Umschlag in die Ostsee gibt, sieht der Wissenschaftler in den Tiefenbeschränkungen für die Weser und die Elbe in Bremerhaven und Hamburg. Im Gegensatz dazu bietet insbesondere das DCT eine tidenunabhängige Tiefe von 16,5 Metern. Damit können selbst die größten Containerschiffe der Triple-E-Klasse das DCT anlaufen.

Umgeladen in die kleineren Häfen an der Ostsee werde dann nicht mehr im bisherigen Maße in Hamburg oder Bremerhaven, sondern am DCT, so Maatsch. Es bietet mit seiner Kailänge von 1300 Metern Platz für einen Riesen mit bis zu 20 000 Containern Kapazität sowie für zwei kleinere Feederschiffe. Sie fahren laut Maatsch unter anderem weiter nach Tallinn und St. Petersburg. Und was nicht gleich weitertransportiert wird, kann auf dem Gelände des DCT mit einer Größe von inzwischen rund 75 Hektar gelagert und zolltechnisch abgefertigt werden.

