Das von mehreren Rostocker Clubs organisierte Festival „Am Meer – Taterhörner Tage“ am Strand von Markgrafenheide ist in vollem Gange. Besucher können am Strand zu Musik zahlreicher regionaler Künstlerinnen und Künstler tanzen, aber auch internationale DJs, wie Thomas Schumacher, Dominik Eulberg und Christian Löffler, haben zugesagt. Für den Sonnabend gibt es noch Tickets.