Die OZ will in der Corona-Krise so vielen Menschen wie möglich helfen, die schwere Zeit gut zu überstehen. Deswegen haben wir unser Portal „#ozhilft“ jetzt noch besser und übersichtlicher gemacht.

Rund 300 Geschäfte aus ganz MV, die wegen Corona schließen mussten, haben dort mittlerweile ihr Angebot eingetragen – natürlich komplett kostenlos. Das Portal im neuen Design ist unter www.ozhilft.de jetzt online gegangen.

Lieferdienst für Mittagessen, Blumenerde, Spielzeug und vieles mehr

Menschen in Mecklenburg-Vorpommern finden dort auf einen Blick, was sie gerade benötigen: ein geliefertes Mittagessen vom Restaurant in der Stadt, Blumenerde zum Abholen vom Baumarkt, Spielzeug, Schreibwaren, Kleidung und vieles mehr.

Es müssen nicht immer die großen Versandriesen sein. Gerade jetzt heißt es, den kleinen Laden um die Ecke zu unterstützen, damit er nach der Krise noch da ist. Deswegen gibt es #ozhilft.

Rostocker Rittmeister ist froh über #ozhilft

Für Andreas Barnehl vom Landhotel Rittmeister in Rostock war #ozhilft genau das – eine große Hilfe. Nachdem er sein Restaurant aufgrund der Corona-Maßnahmen schließen musste, stellte der Gastronom in kurzer Zeit einen Lieferdienst auf die Beine. „Unsere beliebte Rittmeister-Küche gibt es jetzt auch to go. Wir sind sehr froh, dass wir das durch Ozhilft einem großen Kundenkreis bekanntmachen konnten“, sagt Andreas Barnehl.

Zu seinen Stammkunden zählt Jens Sieder (44) aus Rostock. Er freut sich sehr über den neuen Lieferservice. „Wir sind seit vielen Jahren Stammkunden beim Rittmeister. Wir gehen regelmäßig ins Restaurant. Jetzt sind wir froh, dass wir uns beliefern lassen können und nicht auf unser Lieblingsessen verzichten müssen.“

