Corona-Abitur 2022: Wie MV die Abi-Prüfungen im dritten Pandemiejahr anpassen will

Rostock/Schwerin

Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern sollen auch in diesem Jahr keine Nachteile bei ihren Abschlussprüfungen haben. Da durch die Corona-Krise seit März 2020 der Präsenzunterricht nicht mehr in dem Umfang stattfinden konnte, wie er in der Stundentafel vorgesehen ist, haben die Kultusministerinnen und -minister bei ihrer vergangenen Konferenz einige Maßnahmen beschlossen, um den Absolventen auch im Schuljahr 2021/2022 entgegenzukommen. Welche angewandt werden, entscheidet jedoch jedes Bundesland selbst.

Es ist bereits der dritte Jahrgang in Folge, der auch in MV unter Pandemiebedingungen die Prüfungen absolviert. Seit zwei Jahren müssen Schülerinnen und Schüler mit Schulschließungen, Quarantäne oder Homeschooling klarkommen – und das hat Auswirkungen auf den Wissensstand. „Zudem können sich auch die psychosozialen Folgen der anhaltenden Pandemie negativ auf das Lernen auswirken“, erklären die Kultusministerinnen und -minister.

Abiturprüfungen in MV beginnen am 27. April

Um eine Chancengleichheit in Vergleich zu vorherigen Jahrgängen zu gewährleisten, will das Land deshalb mehrere Maßnahmen, die auf der Kultusministerkonferenz beschlossen wurden, umsetzen. In MV beginnt die Prüfungsphase am 27. April mit dem Deutsch-Abitur. Ziel sei, dass sich niemand in diesem Corona-Schuljahr Sorgen um seinen Abschluss machen müsse. Er sei denen früherer und späterer Jahrgänge gleichwertig.

Abiturprüfungen in MV Ende April 2022 beginnen die Abiturprüfungen in MV. Ein Überblick, wann welches Fach genau geprüft wird: Deutsch: 27. April

27. April Englisch: 29. April

29. April Latein/Griechisch: 2. Mai

2. Mai Mathematik: 3. Mai

3. Mai Kunst und Gestaltung, Philosophie, evangelisch und katholische Religion, Geografie, Sozialkunde, Wirtschaft: 4. Mai

4. Mai Französisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Niederdeutsch, Musik, Sport, Berufliches Schwerpunktfach: 5. Mai

5. Mai Biologie: 6. Mai

6. Mai Geschichte und politische Bildung: 9. Mai

9. Mai Informatik, Berufliches Grundkursfach: 10. Mai

10. Mai Chemie: 11. Mai

11. Mai Physik: 12. Mai

Mehr Zeit für das schriftliche Abitur in MV

Eine Maßnahme ist laut Bildungsministerium, dass bereits seit Beginn des Schuljahres 2021/2022 die Abschlussjahrgänge nur noch eine Klausur pro Fach schreiben müssen. Gleichzeitig müssen auch generell weniger Noten erbracht werden, damit die Schülerinnen und Schüler Lernzeit gewinnen. Außerdem sollen die Vorabschlussklassen prioritär in Präsenz unterrichtet werden, teilt eine Sprecherin mit.

Auch für das Abitur selbst gibt es konkrete Ideen: Das Bildungsministerium will die Dauer der schriftlichen Prüfungen verlängern, damit die Prüflinge mehr Zeit zum Lösen der Aufgaben haben. Konkret geht es dabei um 30 Minuten.

Keine mündliche Prüfung via Videokonferenz

Mehr Prüfungsaufgaben wird es allerdings in MV nicht geben, wie es in der Kultusministerkonferenz angeregt wurde. Die Begründung ist, dass es bereits in nahezu allen Abiturfächern Wahlaufgaben gebe. „Die Erhöhung um weitere Wahlaufgaben läuft zudem den Präzisierungen der prüfungsrelevanten Schwerpunkte zuwider und könnte sich nachteilig für die Absolventinnen und Absolventen auswirken“, heißt es aus dem Bildungsministerium. Auch Videokonferenzen – beispielsweise für mündliche Prüfungen – wird es nicht geben.

Ob das Schuljahr aufgrund der Pandemie wiederholt werden kann, ohne dass dies angerechnet wird, werde laut Bildungsministerium in Zusammenarbeit mit den Verbänden und den Vertretern des „Bündnisses für gute Schule“ geprüft. Im vergangenen Jahr war das für Schülerinnen und Schüler bereits möglich. Allerdings haben im vergangenen Schuljahr 2020/2021 weniger Mädchen und Jungen eine Klasse wiederholt als vor der Pandemie. Der Anteil der betroffenen Kinder und Jugendlichen an der Gesamtschülerzahl der allgemeinbildenden Schulen sank im Vergleich zum vorangegangenen Schuljahr von 3,1 Prozent auf 2,5 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit.

Von Ann-Christin Schneider