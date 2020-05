Thüringen beendet alle Corona-Maßnahmen: Debatte auch in MV

In Thüringen gab es bisher fast vier Mal so viele Corona-Fälle wie in MV. Dennoch kehrt der Freistaat jetzt schneller zur Normalität zurück. Und auch in MV kommt noch mal Bewegung in die Lockerungsdiskussion. Denn neue Fälle gibt es seit Tagen nicht. Was Innenminister Lorenz Caffier dazu sagt, lesen Sie hier: