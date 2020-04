Rostock

Großangelegte Tests sind entscheidend im Kampf gegen das Corona-Virus – darin sind sich die Experten einig. Allerdings ist es wichtig, zu wissen, wann man welchen Test einsetzen sollte. Derzeit gibt es zwei Verfahren.

Erstens: Der Akut- (PCR)-Test

Beim Akut-Test – in der Fachsprache PCR-Test – wird mit Hilfe der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) nach genetischem Material des Virus gesucht. Zuvor werden bei den Patienten dafür Abstriche im Mund-Rachenraum genommen.

Anzeige

Vorteil: Diese Tests geben ein positives Signal, wenn das Virus noch vorhanden ist. Erkrankte können also schnell identifiziert und isoliert werden.

Weitere OZ+ Artikel

Nachteil: Diese Tests können keine Personen erkennen, die eine Infektion bereits unbemerkt durchgemacht haben und immun sind. Und: Personen können negativ getestet werden, aber eventuell schon das Virus in sich tragen oder kurze Zeit später erkranken. Ein negativer PCR-Test gibt also nur für ein kleines Zeitfenster Sicherheit, dass ein Mensch keine Ansteckungsgefahr darstellt.

Zweitens: Der Antikörper-(AK)-Test

Der Antikörper-Test ist das nachhaltigere Verfahren. Mittels Blutprobe wird analysiert, ob ein Mensch bereits Antikörper gegen Sars-Cov-2 in Folge einer Erkrankung gebildet hat. Die Infektion bleibt nach aktuellen Erkenntnissen oft unentdeckt und verläuft ohne oder nur mit geringen Symptomen. Experten sprechen von einer Dunkelziffer von 86 Prozent. Der AK-Test deckt aber auf, wer bereits krank war.

Besonders wichtig hierbei ist, dass Menschen, die eine Infektion durchgemacht haben, aller Wahrscheinlichkeit nach immun gegen weitere Infektionen desselben Virus sind – und auch andere nicht anstecken. Diese Menschen können sich also in der aktuellen Situation also frei bewegen. Die Information ist damit von großem Wert, um die Wirtschaft und Gesellschaft wieder hochzufahren.

Wie bekomme ich einen Test?

Der Akut-Test kann in einem der 16 festen Abstrich-Zentren, die über MV verteilt sind vorgenommen werden. Um dort getestet zu werden, braucht der Patient eine Überweisung des Hausarztes. In Ausnahmefällen nehmen Hausärzte in Infektionsschutzkleidung solche Tests auch zu Hause vor.

Es gibt zudem zwei mobile Teams im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Busse mit täglich wechselnden, aber festen Standorten, vier mobile Teams für ganz Mecklenburg-Vorpommern und ein mobiles Team im Bereich des Gesundheitsamtes Schwerin. Der Akut-Test ist für jeden Patienten mit Verdachtsmomenten möglich und wird von der Krankenkasse bezahlt.

Einen Antikörpertest kann derzeit noch nicht jeder durchführen lassen. Im Zuge eines Modellversuchs wird er in Nordwestmecklenburg bereits bei Mitarbeitern systemrelevanter Berufe vorgenommen. Auch an den Uni Rostock und Greifswald werden solche Tests vorbereitet. Krankenkassen wollen den Antikörper-Test ebenfalls in Kürze anbieten. Dann könnten Patienten ihn kostenfrei beim Hausarzt bekommen.

Die Firma Sens ID bietet ab sofort diese Immunisierungstests für Firmen und Behörden zum Preis von 40 Euro an. „Theoretisch können sich auch Privatpersonen bei uns testen lassen“, sagt Geschäftsführer Björn Nowack. Dann werde es aber deutlich teurer, da ein ähnlicher Arbeitsaufwand für deutlich weniger Personen eingesetzt werden müsse. Wer sich testen lassen möchte, kann sich direkt bei Sens ID melden.

Mehr lesen:

Von Alexander Loew