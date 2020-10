Grimmen/Vorland

Es ist der bisher größte Corona-Ausbruch im gesamten Land – und hat für einen gesamten Landkreis weitreichende Folgen. Doch wie es dazu kommen konnte, kann selbst der Chef des betroffenen Zerlegebetriebs nicht sagen: „Wir sind trotz aller Hygienemaßnahmen von dem Virus überrollt worden“, sagt Christian Blömer, Geschäftsführer von Blömer-Fleisch in Vorland bei Grimmen.

Nach ersten Corona-Fällen vor einer Woche sind dort mittlerweile 57 von 118 Mitarbeitern positiv getestet worden.

Wo kam das Virus her?

Erst Anfang Oktober hatten unabhängige Gutachter den Betrieb bei Grimmen getestet: „Wir haben die Prüfungen der DQS-Gruppe auf höchstem Niveau bestanden“, sagt Blömer, „unser Betrieb ist einer der modernsten in ganz Deutschland, erfüllt allerhöchste Hygienestandards.“ Umso unerklärlicher sei für ihn, wie sich das Virus so schnell verbreiten konnte.

„Alle Mitarbeiter müssen täglich zum Fiebermessen“, sagt er zu den neuen Routinen. Regelmäßig muss die Belegschaft zum Corona-Test. Blömer arbeitet dafür mit dem Rostocker Unternehmen Bioserv zusammen. Nach freien Tagen oder Urlauben beispielsweise wird jeder Beschäftigte getestet – und darf erst arbeiten oder Kontakt zu Kollegen haben, wenn das negative Ergebnis vorliegt.

Der „Patient 0“ – also jene Person, die das Virus mutmaßlich in den Betrieb getragen hat – war jedoch nicht verreist. „Wir wissen nicht, wo das Virus herkommt bei uns“, sagt Blömer.

Blömer stellt Betrieb ein

Der Landkreis Vorpommern-Rügen bescheinigt dem Betrieb, alle Vorgaben eingehalten zu haben. Das jedenfalls sagt Sprecherin Stefanie Skock. Eine Schließung des Betriebes hat das Landratsamt nicht verfügt – aber Firmenchef Blömer selbst: „Wir stellen die Produktion für zwei Wochen ein. Die Gesundheit der Mitarbeiter und auch der Menschen in der Region hat oberste Priorität.“

Nach seinen Angaben arbeiten in dem Betrieb Mitarbeiter aus Deutschland, Polen und Rumänien. „Einige Kollegen sind seit 20 Jahren bei uns“, so Blömer.

Einschränkungen im gesamten Landkreis geplant

Der Ausbruch hat weitreichende Folgen für den gesamten Landkreis: „Wir gehen davon aus, dass wir durch diese vielen neuen Fälle auch die Inzidenz von 50 erreichen und zum Risikogebiet werden“, sagt Kreissprecherin Skock. Der Krisenstab berate noch am Freitag, welche Maßnahmen dann ergriffen werden. Als sicher gilt aber, dass dann auch im gesamten Kreisgebiet schon am Wochenende eine Sperrstunde in der Gastronomie gilt. Zudem wird eine erweiterte Maskenpflicht eingeführt – zum Beispiel auf Wochenmärkten.

Für alle Kontaktpersonen der Infizierten aus dem Fleischwerk hat der Landkreis eine Quarantäne angeordnet. Die Kinder durften schon am Freitag nicht mehr in die Schule oder die Kita. Zudem sind weitere Tests geplant: „Ich gehe davon aus, dass wir auf dem Betriebsgelände ein mobiles Testzentrum einrichten werden“, so Stefanie Skock. Und: „Für Krankenhäuser und sensible Einrichtungen wie Pflegeheime werden notwendige Maßnahmen zum Schutz der Patienten und des Personals eingeleitet.“

Von Andreas Meyer