Rostock

Eine laufende Nase, Halsschmerzen oder ein leichter Husten – Eltern werden wissen, dass das im Herbst fast zwangsläufig bei Kindern vorkommt. Normalerweise ist das auch nicht weiter schlimm, doch in der Corona-Pandemie wächst die Unsicherheit – auch wenn es um die Kinderbetreuung geht.

Doch wie muss ich mich als Elternteil nun verhalten? Unter welchen Bedingungen kann mein Kind weiter in die Kita, Schule und den Hort gehen? Die OZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Kann ich mein Kind mit Erkältung einfach weiter in die Kita, Hort und Schule bringen?

Das kommt auf das aktuelle Infektionsgeschehen in meiner Region an. Befindet sich der Landkreis oder die kreisfreie Stadt, wo die Kita, der Hort oder die Schule liegt, in der risikogewichteten Einstufung der Stufe 1 (grün), müssen Kinder, die leichte Erkältungssymptome haben, zu Hause einen Antigen-Schnelltest machen. Ist der negativ, steht dem Besuch von Kita, Hort und Schule nichts im Weg.

Diese Selbsttestung muss in der ersten Woche nach Symptombeginn alle zwei Tage (also insgesamt drei Tests im Abstand von zwei Tagen) durchgeführt werden. Bei einem positiven Ergebnis des Antigen-Selbsttests ist eine Abklärung durch den Haus- oder Kinderarzt mit PCR-Test erforderlich. Das Kind darf dann nicht mehr in die jeweilige Einrichtung.

Ab der risikogewichteten Einstufung der Stufe 2 (gelb) muss das Kind von Kindergarten, Hort oder Schule ausgeschlossen werden, selbst wenn es nur leichte Symptome hat. Werden Schnupfen, Husten, Halsschmerzen im Kindergarten oder in der Schule bemerkt, muss das Kind sofort separiert und schnellstmöglich von den Eltern abgeholt werden. Ein PCR-Test ist dann erforderlich.

Corona-Risikostufe grün und gelb – was bedeutet das überhaupt?

MV hat eine sogenannte Corona-Ampel eingeführt, um das Infektionsgeschehen im Land besser einschätzen zu können. Sie besteht aus vier Farben: Grün, Gelb, Orange und Rot.

In die Bewertung, welcher Stufe ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt zugeordnet wird, fließen die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen, die Neuaufnahmen von Covid-Patienten in Krankenhäuser je 100 000 Einwohner in sieben Tagen sowie der Anteil der Intensivbetten im Land, die mit Covid-Patienten belegt sind, ein. Grün bedeutet „kontrollierte Situation“, Gelb „mittleres Infektionsgeschehen“, Orange „hohes Infektionsgeschehen“ und Rot „sehr hohes Infektionsgeschehen“.

Aktuell sind alle Regionen grün, nur Nordwestmecklenburg und die Hansestadt Rostock befinden sich in der gelben Stufe.

Beim welchen Symptomen muss ich in welcher Corona-Risikostufe einen PCR-Test machen?

In Corona-Risikostufe grün ist ein PCR-Test für Schule, Kita und Hort nur bei 38,5 Grad (Kita) oder 38 Grad (Schule, Hort) Fieber, Durchfall, Erbrechen Atemnot oder Geruchs- und Geschmacksverlust nötig.

In Risikostufe gelb wird ein PCR-Test neben den oben genannten Symptomen auch schon bei Schnupfen, Husten und Halsschmerzen, Kopf- und Gliederschmerzen erforderlich. Eine Selbsterklärung der Eltern über eine diagnostische Abklärung und ein negatives Testergebnis sind eine Voraussetzung, wenn man sein Kind wieder in die Kita, Schule und Hort schicken will.

Was ist, wenn ich einen PCR-Test bei meinem Kind ablehne?

Dann darf das Kind für mindestens sieben Tage nicht in die Kita, die Schule oder den Hort. Die genaue Dauer richtet sich danach, ab wann das Kind symptomfrei ist. Das muss es mindestens für zwei Tage sein, bevor es wieder in die Betreuung und die Schule darf. Sieben Tage sind aber das Mindestmaß.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was mache ich, wenn der Arzt den Corona-Test bei meinem Kind ablehnt?

Haus- und Kinderärzte wird empfohlen einen PCR-Test durchzuführen, damit das Kind schnell zurück in die Kita, die Schule oder den Hort kann. Kann der Mediziner aber die Symptome eindeutig einer anderen Erkrankung zuordnen, bedarf es keines Tests.

Der PCR-Test ist negativ – wie lange gilt das Ergebnis?

Hatte mein Kind nur leichte Symptome, gilt der Test für die Dauer der Erkrankung. Nur wenn Symptome dazukommen oder es dem Kind schlechter geht, muss man noch einmal zum Arzt. Hatte mein Kind jedoch Fieber, muss es 24 Stunden lang fieberfrei sein, um wieder zum Kindergarten, Hort oder Schule zu dürfen. Alternativ kann mir in so einem Fall der Arzt bescheinigen, dass nicht zu befürchten ist, dass mein Kind die Krankheit weiterverbreitet.

Wie lange müssen die Kleinen bei positivem Corona-Test zu Hause bleiben?

Das Kind muss dann für 14 Tage in Quarantäne. Ist es zwei Tage lang symptomfrei oder geht es ihm deutlich besser, kann es wieder in den Kindergarten, die Schule oder den Hort gehen. Am 14. Tag ist aber noch einmal ein negativer PCR-Test notwendig.

Was ist mit Geschwisterkindern?

Die Kinder gelten untereinander auch als Kontaktpersonen. Das Gesundheitsamt nimmt dann zum weiteren Vorgehen Kontakt auf.

Brauche ich die Corona-Testergebnisse vom Arzt schriftlich?

Nein. Schule, Kita und Hort verlangen jedoch eine Selbsterklärung der Eltern über die diagnostische Abklärung einer Covid-19-Symptomatik beziehungsweise das negative Testergebnis.

Von Ann-Christin Schneider