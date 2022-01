Weil die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Hospitalisierungsrate in Mecklenburg-Vorpommern mehrere Tage in Folge über dem Schwellenwert von 9 lag, treten laut Landesverordnung ab Montag (10.1.) neue Einschränkungen in Kraft. Diese betreffen vor allem den Kultur- und Freizeitbereich.