Schulen und Kindertagesstätten waren die ersten Einrichtungen im Land, die geschlossen wurden, als die Corona-Pandemie in MV ausgebrochen ist. Es wurde gewarnt, Großeltern sollten sich von ihren Enkeln zur ihrer eigenen Sicherheit fernhalten und in einigen Supermärkten wurde anfangs Müttern mit Kindern sogar der Zutritt verwehrt. Denn Kinder galten als d i e Überträger des Corona-Virus’.

Doch wie infektiös Kinder wirklich sind, darüber gibt es bisher widersprüchluche wissenschaftlichen Informationen. (Mehr dazu: UKE-Studie: Jüngere Kinder infizieren sich seltener mit Coronavirus, Neue Corona-Studie: Kinder wohl nicht die Treiber der Pandemie, Welche Rolle spielen Kinder bei der Verbreitung von Corona?) Das soll sich nun ändern. Deshalb hat der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte ( BVKJ) in Zusammenarbeit mit dem Landesgesundheitsamt (Lagus) mit landesweiten Tests begonnen.

Tests sollen zeigen, wie infektiös Kinder sind

Kinderarzt Steffen Büchner aus Güstrow ist stellvertretender Landesverbandsvorsitzender der Kinder- und Jugendärzte e.V. Quelle: Ove Arscholl

33 Kinderarztpraxen von etwa 130 niedergelassenen Kinderärzten in ganz Mecklenburg-Vorpommern testen derzeit aktiv Kinder auf das Virus. Die Teilnahme ist freiwillig. Einer von ihnen ist Steffen Büchner aus Güstrow. „Wir testen alle Kinder und Jugendliche, die mit einer Infekt-Symptomatik, wie Fieber, Husten, Schnupfen oder einem geröteten Hals, zu uns kommen“, erklärt der 41-Jährige. Das seien zwischen zehn und 15 Kinder pro Tag.

„Aber bisher hatten wir noch nicht ein einziges Corona-Kind“, sagt der stellvertretende Landesverbandsvorsitzende der Kinder- und Jugendärzte e.V. Seit Beginn des Projektes – vor vier Wochen – kamen 2137 Kinder und Jugendliche (Stand 28.6.) im Land mit Erkältungssymptomen in eine der teilnehmenden Arztpraxis, 1289 von ihnen wurden daraufhin auf eine SARS-CoV-2-Infektion getestet. Das Ergebnis: Keiner von ihnen war positiv. „Die Differenz zwischen gesehenen Infekten und durchgeführten Abstrichen resultiert aus einem sicheren klinischen Ausschluss einer Coronavirusinfektion bei den übrigen Patienten“, erklärt Büchner.

Bisher nur wenig fundierte Kenntnisse

Dr. med. Martina Littmann vom Lagus. Quelle: Wirtschaftsministerium MV

Da bei allen Kindern eine klinische Indikation erfolgt ist, wird der Test von den Krankenkassen bezahlt. „Die Labore im Land sind gut vorbereitet und je nach Kapazität haben wir innerhalb von 24 Stunden das Testergebnis“, sagt Büchner. Mit einem langen Wattestäbchen wird bei den jungen Patienten ein tiefer Rachenabstrich durchgeführt. In einem Reagenzglas mit Flüssigkeit wird dieser dann ins Labor geschickt.

„Es gab und gibt zur möglichen Infektionslage bei Kindern bisher nur relativ wenig Daten. Die Erfassung der Tests soll als weiterer Baustein zu einer fundierten Aussage über die COVID-19-Situation im Kindes- und Jugendalter beitragen“, erklärt Dr. med. Martina Littmann vom Lagus, die das Projekt betreut.

Insgesamt 53 Kinder in MV infiziert

Seit Ausbruch der Pandemie wurde in MV bei insgesamt 53 Kindern und Jugendlichen im Alter von null bis 19 Jahren das Corona-Virus festgestellt. Mitte März wurde der erste Fall registriert, der letzte Fall vor zwei Wochen. „All diese Erkrankungen hatten einen leichten Verlauf“, sagt Lagus-Sprecherin Anja Neutzling.

In Rostock waren lediglich zwei Kinder betroffen. Eins im Alter von fünf bis neun Jahren und eins im Alter von 15 bis 19 Jahren. Die häufigsten Fälle gab es mit jeweils elf infizierten Kindern in Schwerin und im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, gefolgt vom Landkreis Ludwigslust-Parchim und Vorpommern-Rügen mit jeweils acht Kindern.

Höchste Anzahl bei Heranwachsenden

Insgesamt gab es von den insgesamt 53 festgestellten Infektionen die meisten in der Altersgruppe von 15 bis 19 Jahren. Hier waren es 27 Heranwachsende, gefolgt von den zehn- bis 14-jährigen Kindern mit 12 Infektionen. Am wenigsten betroffen waren die Kinder im Alter von null bis fünf Jahren. Hier gab es in ganz Mecklenburg-Vorpommern lediglich fünf Fälle.

Während Fitnessstudios und andere geschlossene Räume mit vielen Menschen, wie Restaurants, wieder geöffnet haben und die Promenaden voll mit Urlaubern aus ganz Deutschland sind, findet in Kindertagesstätten immer noch der eingeschränkte Regelbetrieb statt. Heißt: dass einige Kitas bereits um 15 Uhr schließen. Das bringt berufstätige Eltern in starke Bedrängnis.

Tests als Grundlage für weitere Entscheidungen

„Das ist schwer zu verstehen. Deshalb arbeiten wir daran nachzuweisen, dass Kinder, die Symptome haben, trotzdem negativ sind“, sagt Kinderarzt Büchner. Und sagt weiter: „Unsere Tests sollen ein Baustein für eine gute wissenschaftliche Basis sein, damit Schulen und Kitas wieder voll umfänglich öffnen können.“

„Die Erhebungen zeigen, dass unter Kindern und Jugendlichen mit akuten Erkältungssymptomen bisher keine Corona-Infektionen nachgewiesen werden konnten. Diese Informationen sind eine gute Nachricht“, heißt es aus dem Schweriner Sozialministerium.

Sozialministerin lobt Eltern

Die Landesregierung hat sich daher darauf verständigt, das Infektionsgeschehen im Land in den Sommerferien zu beobachten und den Regelbetrieb unter Auflagen in Kindertageseinrichtungen weiter voranzutreiben. „Die Mütter und Väter in unserem Land haben in den letzten Wochen Enormes vollbracht und den schwierigen Spagat zwischen Kindeserziehung und Erwerbstätigkeit gemeistert“, lobt Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD).

Büchner bedauert, dass bis dato so wenig Kinderärzte im Land Tests durchführen. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim und im Kreis Nordwest-Mecklenburg jeweils nur einer. In Rostock gibt es mit sechs Kinderarztpraxen die größte Beteiligung. „Die Datenerhebung ist wirklich kein Akt“, versichert Büchner und hofft, dass sich zukünftig noch mehr Ärzte engagieren.

Insgesamt wurden 804 Corona-Infektionen (Stand 11.07.) in MV festgestellt.

