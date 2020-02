Castries/Rostock

„Die Behörden haben etwas überreagiert. Das war ein Missverständnis“, so der Kapitän der „Aidaperla“, Thommy Möller. Sämtliche Ausflüge wurden abgesagt, die Gäste kamen nicht an Land. Am Abend dann die nächste Hiobsmeldung: Obwohl kein Passagier ernsthaft erkrankt ist, darf das Schiff am Sonntag auch Dominica nicht anlaufen.

Planmäßig sollte das Schiff auf seiner Karibik-Rundtour am Sonnabend um 8 Uhr in Castries auf St. Lucia festmachen. Doch nachdem der zweitgrößte Luxusliner der Aida-Flotte einige Stunden auf Reede lag, musste die „Aidaperla“ schließlich abdrehen und Kurs auf das französische Übersee-Department Martinique nehmen. Sämtliche Ausflüge wurden storniert. Die Crew sprach zunächst von „organisatorischen Problemen“ an Land, für Aida nicht verantwortlich sei. In der Rostocker Reederei-Zentrale und an Bord bemühten sich die Teams bereits um neue Touren auf Martinique, dem Ausweichziel.

Lokale Gesundheitsbehörden wollen Kreuzfahrer inspizieren

Dann aber die Kehrtwende: St. Lucia genehmigte zunächst doch das Einlaufen, die „Aidaperla“ drehte auf hoher See und nahm wieder Kurs auf Castries. Erneut wurden alle Ausflüge umgeplant. Doch die Hängepartie ging trotz schriftlicher Zusagen der lokalen Behörden weiter: Festmachen dürfe das Schiff erst, nachdem ein Team der Liga lokalen Gesundheitsbehörden den Kreuzfahrer inspiziert und die Passagierlisten gecheckt habe.

Alle Gäste, die in den vergangenen neun Tagen das Bordhospital aufgesucht hatten – ganz gleich, weswegen auch immer – sowie etliche Crew-Mitglieder mussten sich den Behördenvertretern vorstellen und wurden untersucht. Ergebnis: „Alles harmlos“, so der Kapitän. Lokale Medien berichten von einer erhöhten Anzahl an Atemwegserkrankungen an Bord. In der Tat harmlos. Dennoch konnten sich die Behörden nicht dazu durchringen, dass Schiff anlegen zu lassen. Und das trotz vorheriger Zusage.

Die Rostocker Aida-Zentrale schaltet sich ein

In Durchsagen sprach der Kapitän davon, dass mehrere Passagiere mit Erkältungen aus Deutschland angereist seien. Dass habe man pflichtgemäß den Behörden mitgeteilt. Die hätten daraus aber auf das gefährliche Corona-Virus an Bord geschlussfolgert. Nach OZ-Informationen hatten sich in die Verhandlungen mit den Behörden auf St. Lucia die Rostocker Aida-Zentrale und auch die Zentrale der Aida-Mutter Carnival in Miami eingeschaltet.

Vier Vertreter der Behörden des Karibikstaates St. Lucia inspizierten stundenlang das Schiff. Sie hätten, so Kapitän Möller, bestätigt, dass an Bord keine ernsthaften Erkrankungen vorliegen würden. Ein Freigabe erteilt sie aus unbekannten Gründen dem Schiff dennoch nicht. Daraufhin habe auch Dominica das Einlaufen der „Aidaperla“ am Sonntag untersagt.

Stimmung an Bord bleibt entspannt

An Bord war die Stimmung nach der ersten Absage noch entspannt: Die meisten Gäste verbrachten der Tag auf den Sonnendecks, in den Pools oder an einer der 18 Bars. Noch am selben Tag bekamen alle Gäste, die bereits einen Ausflug gebucht hatten, ihr Geld dafür erstattet.

