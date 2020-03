Corona-Angst: Wirbel um WhatsApp-Nachricht zu Schulschließungen in ganz MV

Rostock

Für Wirbel unter Schülern und Eltern sorgt derzeit eine angebliche Pressemitteilung des Bildungsministeriums MV, nach der ab Montag der Schulunterricht im ganzen Land ausfällt und alle Kitas geschlossen werden – und zwar bis 19. April. Sie wird fleißig per Whatsapp geteilt. Dabei hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) noch zur Mittagszeit angekündigt, dass vorerst nur die Schulen und Kitas in der Stadt Rostock und Ludwigslust-Parchim geschlossen bleiben. Über die weiteren Regionen müsse noch entschieden werden.

Was ist nun wahr? „Die Ankündigung von Frau Schwesig“, stellt Henning Lipski, Sprecher des Bildungsministeriums klar. Die Entscheidung über weitere Schulschließungen im Land falle erst in der erweiterten Kabinettssitzung am Sonnabend, 14. März, ab 10 Uhr mit Ministern, Landräten und Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte.

Nach OZ-Informationen sind noch nicht alle Verwaltungschefs von der Sinnhaftigkeit eines kompletten Shutdowns überzeugt, auch wenn die Tendenz zu einer kompletten Schließung in Mecklenburg-Vorpommern geht.

Schreiben aus dem Bildungsministerium Schleswig-Holstein

Das nun kursierende Schreiben stamme vom Bildungsministerium Schleswig-Holstein, verdeutlicht Lipski. Dort fiel die Entscheidung für eine Komplett-Schließung bereits. „Wir haben uns das Schreiben übrigens auch nicht als Vorlage für einen möglichen Komplett-Shutdown in MV kommen lassen“, widerspricht Henning Lipski Gerüchten.

In dem Schreiben aus Kiel steht unter anderem, dass „der Lehrbetrieb an Schulen ab Klasse 7 – Klasse 13 ab Montag, 16.3., ausgesetzt wird bis zum Ende der Osterferien (19.4.)“. Dies gelte laut der Mitteilung auch für die Schüler der Klassenstufen 1 bis 6. Hier heißt es weiter: „Für Kinder der Klassen 1- 6 wird zunächst bis Mittwoch 18.3. weiterhin eine Betreuung in den Schulen ermöglicht.“ Betroffen sind laut Meldung des Landes Schleswig-Holstein auch Kitas, in denen ebenfalls eine Notfallbetreuung sichergestellt werde.

Ob es in MV auch soweit kommt, wird sich erst noch zeigen. Hier stehen einige Entscheidungen der Kommunen aus.

