20 bis 30 neue Fälle an einem Tag, 43 Infektionen am Mittwoch – ein Rekordanstieg. Die vierte Corona-Welle trifft auch Swinemünde. Wie in Deutschland, fgelten auch in Polen bereits verschärfte Regen. Vorerst bis zum 17 Dezember. Die Beschränkungen gelten vor allem für Handel, Gastronomie, Tourismus und öffentliche Einrichtungen. Unternehmer bangen um das Weihnachtsgeschäft.

Die Tourismusbranche in Swinemünde schaut gespannt nach Deutschland. Hoteliers befürchten einen weiteren Lockdown und die Grenzschließung. Als Datum dafür wird am häufigsten der 15. Dezember. Noch sind das Mutmaßungen. Fest steht dagegen, der traditionelle Weihnachtsmarkt in Swinemünde findet nicht statt. Er wurde aufgrund des Anstiegs der Infektionszahlen bereits abgesagt. Ob die Silvesterparty der Stadt steigen kann, ist bis dato ungewiss.

Covid-Station im Swinemünder Krankenhaus voll ausgelastet

Der Anstieg der Infektionen bringt die medizinische Versorgung an die Belastungsgrenze. Die Covid-Station im Swinemünder Krankenhaus, die über acht Betten und zwei Beatmungsgeräte verfügt, ist voll belegt. Das Krankenhaus kann nicht mehr alle Covid-19-Infizierten aufnehmen, Patienten müssen bereits in andere Einrichtungen. Sie werden nach Kamień Pomorski oder Stettin gebracht.

„Unsere Covid-Station ist voll ausgelastet. Die Patienten sind im unterschiedlichen Alter - jünger und älter. Manche haben zusätzliche Krankheiten wie Diabetes und Arteriosklerose. Leider hatten wir schon ein paar Todesfälle. Die meisten Patienten waren nicht geimpft“, sagt die Vorsitzende des Swinemünder Krankenhauses, Dorota Konkolewska.

Seit 1. Dezember gelten verschärfte Regeln

Um die vierte Welle zu brechen, gelten in Polen seit dem 1. Dezember verschärfte Regeln. Die Auslastung in Hotels, Kinos, Theatern, Restaurants und Philharmonien darf 50 Prozent betragen (vorher waren es 75 Prozent). In Fitnessstudios, Museen, bei Ausstellungen, in Bibliotheken wurde ein neuer Grenzwert eingeführt – eine Person pro 15 Quadratmeter (vorher waren es 10 Quadratmeter). Die maximale Anzahl von Gästen bei Hochzeiten, Diskotheken und Versammlungen ist auf 100 begrenzt (vorher 150). Bei Konzerten dürfen 50 Prozent der Sitzplätze belegt werden, nicht mehr als 1 Person pro 15 Quadratmeter, vollständig Geimpfte und Personen mit einem aktuellen negativen Test werden nicht mitgezählt.

Für Personen, die von außerhalb des Schengen-Raums nach Polen reisen, wurde die Quarantäne von 10 auf 14 Tage verlängert. Nach 8 Tagen kann ein Test zur Verkürzung der Quarantäne gemacht werden. Personen, die mit einem in der EU anerkannten Impfstoff geimpft wurden, werden nicht unter Quarantäne gestellt.

In der Kritik steht in dem Zusammenhang Gesundheitsminister Andrzej Niedzielski. Die Frage, auf welcher Grundlage wer und wie die CovPässe überprüfen soll, ließ er unbeantwortet. Seitens der Regierung gibt es jedoch Signale, dass es keinen Lockdown geben wird, erwogen werden lokale Beschränkungen.

Nur wenige Reservierungen für Weihnachten und Silvester

Die neuen Regeln sind ein großes Problem für Händler in Swinemünde und der Region, die vor Weihnachten mit großem Gewinn rechnen konnten. Auch die Tourismusbranche befindet sich in einer schwierigen Situation. Weihnachten und Silvester lockten immer viele Besucher an die Ostsee. Derzeit gibt es jedoch nur wenige Reservierungen. Um die Gäste zu motivieren, bieten viele Hotels eine kostenlose Stornierung gebuchter Zimmer und große Rabatte von bis zu 35 Prozent an.

„Das Schlimmste: Wir wissen nicht, wie es weiter verläuft“

„30 Prozent der Appartements sind gebucht, meistens zwischen Weihnachten und Silvester. Es ist nicht viel, aber besser als vor einem Jahr. Damals mussten wir komplett geschlossen haben. Derzeit sind die meisten unserer Kunden aus Deutschland. Das Schlimmste ist, dass wir nicht wissen, wie es weiter verläuft“, sagen die Mitarbeiter einer Appartement-Vermittlungsagentur aus Swinemünde.

„Die finanzielle Lage der Unternehmen, die Mitglieder der Nordhandelskammer sind, ist derzeit gut“, sagt Piotr Kośmider, Vorsitzende der Swinemünder Kammer-Niederlassung. Die Situation könne sich im Falle eines erneuten Lockdowns oder Schließung der Grenze zu Deutschland aber verschlechtern. Den Optimismus wolle man sich aber nicht nehmen lassen. „Momentan hoffen die Unternehmer aus Swinemünde, dass das Schlimmste hinter uns liegt“, ergänzt Kośmider.

