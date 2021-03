Corona-Ausbruch auf Kardiologie-Station in Neubrandenburger Klinik

Neubrandenburg

Im Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg ist nach einem Corona-Ausbruch die kardiologische Station geschlossen worden. In den vergangenen Tagen wurden sieben Patienten positiv auf das Coronavirus getestet, wie die Klinik am Dienstag berichtete. Die Ursache für den Ausbruch ist bisher nicht bekannt. Er sei im Rahmen standardisierter Überwachungsmaßnahmen bei den Patienten festgestellt worden. Mitarbeiter seien nicht betroffen, es lägen aber noch nicht alle Testergebnisse vor. Patienten, bei denen es der Gesundheitszustand erlaube, wurden in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt in häusliche Quarantäne entlassen. Alle anderen Patienten wurden isoliert und werden weiter behandelt.

Bis Ende der Woche werden demnach Patienten, deren Krankheitsbild dies zulässt, nicht aufgenommen. Auch andere internistische planbare Untersuchungen und Eingriffe werden bis Freitag ausgesetzt.

Von RND/dpa