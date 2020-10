Rostock

Ist die größte Stadt des Landes nur knapp neuen Einschränkungen entgangen? Ein Corona-Ausbruch in Wohnheimen des Michaelshof treibt die Fallzahlen in Rostock nach oben. Seit dem Wochenende wurden insgesamt 23 neue Infektionen unter Bewohnern und Mitarbeitern der Einrichtung für Menschen mit Behinderung gemeldet. Die entscheidende Sieben-Tage-Inzidenz in der Hansestadt ist auf 18,2 gestiegen. Zwischenzeitlich hatten die Behörden befürchtet, dass sich bis zu 400 weitere Personen infiziert haben könnten. Dann wären alle Corona-Ampeln in Rostock auf Rot gesprungen und das Rathaus wäre gezwungen worden, neue Einschränkungen zu verhängen. Doch nun können die Behörden vorsichtige Entwarnung geben.

Mitarbeiter brachten das Virus mit

„Wir scheinen das Cluster identifiziert und eingegrenzt zu haben“, sagte Stadtsprecher Ulrich Kunze am Donnerstag der OZ. Es klingt nach einem Aufatmen: Denn seit dem Krisengipfel im Kanzleramt gilt bereits ab 35 Fällen je 100 000 Einwohnern und Woche die Pflicht zu strengeren Regeln – zum Beispiel eine Maskenpflicht an belebten Orten im Freien. Wären die schlimmsten Szenarien auf dem Michaelshof wahr geworden, wäre genau dieser Fall eingetreten.

Die ersten Infektionen im Umfeld des Michaelshof waren am Sonnabend bekannt geworden: Zwei Mitarbeiter wurden positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet. Da die beiden engen Kontakt mit den Bewohnern und anderen Mitarbeitern der Einrichtung hatten, ordnet das Gesundheitsamt unverzüglich Massentests an.

Insgesamt 370 Personen mussten zum Abstrich. „In den vergangenen Tagen haben wir fast die Hälfte der Testkapazitäten im gesamten Land benötigt“, so Pastor Jens-Uwe Goeritz, der Direktor der Evangelische Stiftung Michaelshof. 23 positive Tests lagen bis Donnerstagmorgen vor, in den kommenden Tagen rechnen Stadt und Stiftung nun nur noch mit einzelnen weiteren Infektionen.

„Waren vorbereitet“

„Wir haben den Ausbruch schnell stoppen können“, sagt Goeritz. Bereits nach dem Bekanntwerden der ersten beiden Infektionen bei Mitarbeitern sei ein Wohnhaus mit drei Wohngruppen geschlossen worden. Besucher durften nicht mehr rein, ein Teil der Bewohner wurde unter Quarantäne gestellt. „Zugang haben nur noch unsere Mitarbeiter – in Schützausrüstung“, so der Stiftungsdirektor. Auch die Werkstätten und die Tagesstätten der Stiftung sind vorerst von Einschränkungen betroffen.

Von den 23 Infizierten sei niemand ernsthaft erkrankt, sagt Goeritz. „Ein Bewohner liegt im Krankenhaus – mit, aber nicht wegen Corona.“ Der Mann sei wegen einer anderen Erkrankung in Behandlung. Alle anderen würden „nur in Einzelfällen“ Symptome zeigen. Das große Glück aus seiner Sicht: „Die Pandemie hat uns erst im Herbst erwischt. Jetzt waren wir vorbereitet, haben Schutzausrüstung vorrätig, alle Mitarbeiter sind geschult.“ Im Frühjahr, so der Direktor, hätte es die Einrichtung nahezu unvorbereitet getroffen. So viele andere Bereiche des öffentlichen Lebens auch. „Aber wir haben den Sommer genutzt.“

Rathaus: Keine weiteren Cluster

Am Donnerstag wurden vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) für Rostock fünf neue Corona-Fälle gemeldet. Darunter sind nach OZ-Informationen zwei Fälle vom Michaelshof, die bisher noch nicht in der offiziellen Statistik des Landes aufgeführt waren. Bei den drei weiteren handelt sich nach Angaben der Stadt um „Einzelfälle“.

„Wir haben in den vergangenen Tagen glücklicherweise keine weiteren Ausbruchscluster in Rostock gehabt. Ein großer Teil der Einzelfälle ist in Rostock tatsächlich auf Urlaubsreisen zurückzuführen“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Insgesamt haben sich seit dem Ausbruch der Pandemie im März exakt 250 Menschen in Rostock mit dem Coronavirus infiziert, allein 38 davon in den vergangenen sieben Tagen. Insgesamt gab es nur im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mehr Infektionen bisher. Zwei Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 sind in der Hansestadt bisher zu beklagen.

