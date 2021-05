Brenz

In einem Geflügelbetrieb in Brenz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. 32 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind inzwischen positiv auf Corona getestet worden, wie der Landkreis am Freitag mitteilte. Alle Beschäftigten, die zwischen dem 25. Mai, 5 Uhr und dem 27. Mai, 22 Uhr in dem Betrieb gearbeitet hatten, seien unter Quarantäne gestellt. Eine entsprechende Allgemeinverfügung hatte der Landkreis erlassen.

„Wie viele Leute davon betroffen sind, können wir nicht sagen“, berichtet Landkreissprecherin Sabrina Panknin. Es sei nicht ganz klar, wie viele Personen sich im genanntem Zeitraum in der Hühnerfabrik aufgehalten haben. „Zudem müssen sich auch die Familien der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen isolieren.“

Neuinfektionen bisher nicht negativ aufgefallen

„Wir greifen zu dieser Maßnahme, weil wir die niedrige Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises, die sich die Einwohnerinnen und Einwohner erkämpft haben, nicht aufs Spiel setzen wollen. Allen muss klar sein, wenn der Landkreis wieder über einen Inzidenzwert von 100 steigt, greift die Bundesnotbremse. Soweit wollen wir es nicht kommen lassen“, sagte Landrat Stefan Sternberg laut Mitteilung. Laut Lagus-Bericht lag die Inzidenz am Freitagabend bei 25,5, was einen Anstieg um 0,9 im Vergleich zum Vortag bedeutet.

Ob der Ausbruch nun Folgen für die Zahlen haben wird, sei noch nicht abzusehen, wie Panknin sagt: „Die 32 Infizierten kamen nicht auf einen Schlag dazu. Gestern hatten wir 16 neue Corona-Fälle in unserem Kreis. 12 davon stammen aus dem Geflügelbetrieb.“ Vor einer Woche lag Ludwigslust-Parchim noch bei einem Wert von 42. Bisher entwickelte sich die Inzidenz positiv.

150 Beschäftigte plus Familien zum Testen aufgerufen

Ein Unsicherheitsfaktor sei jedoch, dass rund 150 Beschäftigte zum großangelegten Test in dieser Woche nicht erschienen waren. Stattgefunden hatte die Testaktion am Ende einer Quarantäne wegen des letzten bekannten Ausbruchs. „Wir versuchen diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie deren Familien nun am Montag, den 31. Mai, erneut zum Testen zu bewegen“, berichtet die Kreissprecherin. Die Tests werden zwischen 9 und 15 Uhr in der Turnhalle in Neustadt-Glewe durchgeführt. Eine weitere Testaktion gebe es gegen Ende der Quarantäne am 9. Juni.

Wie es zu dem Ausbruch kommen konnte, sei dem Landkreis nicht bekannt. „Wir kennen die Arbeitsbedingungen vor Ort nicht“, sagt Panknin. Normalerweise haben Unternehmen in dieser Branche eine gute Teststrategie, wie sie meint. „Es ist aber nicht ungewöhnlich, dass sich das Virus gerade in Betrieben, in denen viele Menschen eng beieinander arbeiten, schneller ausbreitet.“

Von Maria Baumgärtel/dpa