Der Corona-Ausbruch in der Kita Purzelbaum in Parow (Vorpommern-Rügen), bei dem vier Erzieher und 16 Kinder positiv getestet wurden, zieht weitere Kreise. Nun gibt es Fälle in den Schulen Altenpleen und Andershof. Das Gesundheitsamt setzt auf Cluster-Management.