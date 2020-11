Prerow/Rostock

Müssen in MV wieder flächendeckend Reha-Kliniken schließen? Nach dem Corona-Ausbruch in der Ostseeklinik Prerow auf dem Darß, die nun wegen der Erkrankung von 30 Patienten und Mitarbeitern den Betrieb gestoppt hat, sorgen sich auch die Direktoren vieler anderer Kur-Einrichtungen im Land, dass sie bald – wie schon beim ersten Corona-Lockdown – wieder dichtmachen müssen.

Grund ist aber nicht allein die Angst vor dem großen Virus-Ausbruch, sondern auch eine Regelung in der neuen Corona-Verordnung des Kabinetts. Danach dürfen Reha-Gäste – wie bereits von Mitte März bis Ende Mai – nur nach Mecklenburg-Vorpommern einreisen, wenn sie für „unaufschiebbare Reha-Maßnahmen“ kommen. Im Frühjahr hatte das zur Schließung von 25 der insgesamt 60 Kliniken im Land geführt.

„Die Verwirrung ist groß“

„Die Verwirrung in den Führungsetagen vieler Kliniken ist deshalb groß“, bestätigt Annette Rösler, Geschäftsführerin des Bäderverbandes und Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft, in der die Reha-Kliniken in MV organisiert sind.

Annette Rösler vertritt als Geschäftsführerin des Bäderverbandes MV die Interessen vieler Kurkliniken im Land. Die weiteren Einrichtungen sind zudem in der Krankenhausgesellschaft und im Bund der Privatkliniken organisiert. Quelle: OZ-Archiv

Sie gibt allerdings Entwarnung: „Wir hatten sehr gute Gespräche mit Vertretern des Gesundheitsministeriums und haben das Signal bekommen, dass deutlich mehr Maßnahmen als Einreisegrund akzeptiert werden als noch im Frühjahr.“ Dazu zählten beispielsweise nun auch Eltern-Kind-Kuren oder psychosomatische Behandlungen.

Gunnar Bauer, Sprecher des Gesundheitsministeriums, will das zwar so nicht ganz bestätigen: „Unaufschiebbare Maßnahmen der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation dürfen auch nach aktueller Rechtslage durchgeführt werden“, antwortet er auf OZ-Nachfrage schriftlich knapp. Aus der Behörde ist aber zu hören, dass die Landesregierung großzügiger als noch im Frühjahr definiert, was unaufschiebbar ist.

„Das geht auf die Gesundheit der Arbeitnehmer“

Katja Enderlein, Geschäftsführerin der Medigreif-Kliniken mit Standorten in Greifswald und auf der Insel Usedom, findet das „eine sehr vernünftige Lösung“: „Nach dem Behandlungsstau, der durch abgesagte Maßnahmen von März bis Mai erfolgte, ist das auch die einzig richtige Entscheidung“, meint die Klinikchefin.

Denn wenn nur scheinbar aufschiebbare Maßnahmen immer wieder verlegt würden, ginge das zunehmend auf die Gesundheit von Arbeitnehmern, die dem Markt dann nicht mehr zur Verfügung stünden – die aber gerade in der Corona-Krise als gesunde Mitarbeiter dringend gebraucht würden, argumentiert Katja Enderlein.

Kliniken machen regelmäßig eigene Corona-Tests

Auch Bäderverbandschefin Rösler freut sich „über das Vertrauen der Landesregierung“. Die Reha-Kliniken hätten in den vergangenen Monaten gezeigt, dass sie sehr gute Hygienekonzepte umsetzten. Der Ausbruch in Prerow sei unglücklich, aber eine absolute Ausnahme: „Unsere Kliniken überprüfen ihre Patienten regelmäßig mit eigenen Corona-Tests, viele verlangen zur Anreise auch ein Covid-Attest“, betont Annette Rösler.

Trotz der großzügigeren Auslegung der Landesregierung treibt die Kliniken aber noch eine andere Sorge um: Aus Angst vor Ansteckung verzichten viele Patienten freiwillig auf ihre Kur: Einige Häuser haben deshalb derzeit nur 60 Prozent Auslastung. Wenn sich dieser Trend weiter fortsetze, drohten auf dieser Strecke auch ohne Schließungen empfindliche Einnahmeverluste.

Reha-Branche ist wichtig fürs Land

Die Reha-Branche ist für MV sehr wichtig. In den 60 Kliniken im Nordosten arbeiten etwa 5000 Menschen. Die Einrichtungen verfügen über insgesamt 10 500 Betten und haben eine große Bedeutung für die Gesundheits- und Tourismuswirtschaft. Allein im Jahr 2019 verzeichneten die Kur-Einrichtungen 3,3 Millionen Übernachtungen, die meisten Gäste stammen aus anderen Bundesländern als MV.

Von Alexander Loew