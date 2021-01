Mehr als die Hälfte aller Corona-Fälle in Rostock werden mittlerweile aus den eigentlich streng geschützten Alten- und Pflegeheimen gemeldet. In Warnemünde kam es nun sogar trotz vorheriger Impfung von Bewohnern und Mitarbeitern zu einem Ausbruch. Was OB Madsen den Betreibern der Heime vorwirft und wie die Stadt jetzt durchgreifen will.