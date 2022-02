In zwölf von 37 Seniorenheimen im Landkreis Rostock gibt es derzeit Corona-Fälle. Eins davon ist die „Strandperle“ in Graal-Müritz, in dem vorübergehend ein Besuchsverbot verhängt wurde. Gudrun Hedermanns Vater lebt in dem Heim. Sie befürchtet, dass der demente 93-Jährige vereinsamt: „Er versteht die Welt nicht mehr.“