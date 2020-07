Corona-Ausbrüche in Deutschland: Wer jetzt nicht mehr nach MV darf

Rostock

In den vergangenen Monaten wurden viele Maßnahmen gegen das Coronavirus verschärft, dann wieder gelockert. Im Sommer konnte ein regelrechtes Aufatmen stattfinden, da die Neuinfektionen in MV zwischenzeitlich stagnierten. Doch seit einer Woche gibt es wieder einen deutlichen Anstieg der Corona-Infektionszahlen in Deutschland und in MV.

Während in der Woche vom 13. Juli bis zum 19. Juli nur zwei Corona-Neuinfektionen gemeldet wurden, waren es in der vergangenen Woche 35 Fälle. Einfluss auf den Wert haben auch zehn Crewmitglieder der Aida, die positiv auf das Virus getestet wurden. Obwohl die aus Asien eingeflogenen Personen keinen Erstwohnsitz in Deutschland haben, zählen sie in der Coronastatistik zu MV. Mehr dazu: Corona-Ausbruch bei Aida: Warum die 11 Crewmitglieder in der Statistik zu MV zählen

Für wen die Einreise verboten ist

Obwohl die Reisewarnung aufgehoben wurde, dürfen nicht alle Menschen nach MV einreisen. Die Pressesprecherin des Landesamtes für Gesundheit und Soziales erklärt, dass die „Informationen für Beherbergungsstätten“ täglich gegen neun Uhr aktualisiert werden und die Landkreise enthalten, dessen Einwohner nicht einreisen dürfen.

Gemäß der gültigen Corona-Verordnung dürfen Beherbergungsstätten in MV keine Übernachtungsgäste unterbringen, die aus einem Landkreis kommen, in welchem in den vergangenen sieben Tagen vor der Einreise die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner höher als 50 war. In dem Bericht von Dienstag steht, dass Einwohner des Landkreises Dingolfing-Landau aktuell nicht in MV einreisen dürfen. In dem bayerischen Landkreis gibt es derzeit 191,2 Coronafälle auf 100 000 Einwohner. Damit liegt der Landkreis weit über dem kritischen Wert.

Ausnahme bei negativem Corona-Test

Das betrifft die Orte Dingolfing, Eichendorf, Frontenhausen, Gottfrieding, Landau an der Isar, Loiching, Mamming, Marklkofen, Mengkofen, Moosthenning, Niederviehbach, Pilsting, Reisbach, Simbach und Wallersdorf. Die Infektionszahlen in dem Landkreis waren aufgrund eines Corona-Ausbruchs in einem Landwirtschaftsbetrieb im Ort Mamming in die Höhe geschnellt.

Eine Ausnahme des Einreiseverbots ist nur dann möglich, wenn der Gast einen negativen Corona-Test vorweisen kann, der nicht älter als 48 Stunden ist. In Bayern haben gerade die Sommerferien begonnen.

Tagestourismus weiterhin verboten

Der Tagestourismus in MV ist jedoch weiterhin nicht erlaubt. Ausflüge in das Land ohne Übernachtung sind lediglich mit organisierten Bustouren möglich. In MV werde derzeit keine Person mit einer Corona-Infektion intensivmedizinisch behandelt, so Anja Neutzling vom Lagus. Das RKI appelliert an die Bevölkerung, die Abstands- und Hygieneregeln weiterhin einzuhalten.

Von Nora Reinhardt