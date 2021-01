Covid-19 - Immer mehr Ausbrüche in Heimen in MV: Warum sich so viele Alte mit Corona anstecken

Die Lage in MV spitzt sich weiter zu – und vor allem die ältesten Mitbürger sind betroffen: In der Altersgruppe der über 80-Jährigen liegt die Inzidenz landesweit bereits deutlich über 200. Was die zuständige Ministerin dazu sagt und was Senioren nun fordern.