Wenn die Corona-Inzidenz in einer Region über 200 liegt, gelten ab Montag (11. Januar) Ausgangsbeschränkungen. Das bedeutet, dass sich die Menschen nur noch in einem Radius von 15 Kilometern von ihrem Wohnort bewegen dürfen. Was hieße das konkret? Eine interaktive Karte zeigt, wohin Sie in diesem Fall noch dürften.