Rostock

Seit wenigen Tagen gibt es in einigen Teilen in MV Ausgangssperren zwischen 21 und 6 Uhr. Die Regierung begründet das als Maßnahme im Kampf gegen das Coronavirus. Es gibt jedoch auch „triftige Gründe“, die Bürgern eine Ausnahme von der Ausgangssperre erlauben. Die OZ gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wo gelten in MV Ausgangssperren?

Die Ausgangsbeschränkungen sind generell von 21 Uhr bis sechs Uhr.einzuhalten. Sie gelten in Schwerin (seit dem 14. April), in Vorpommern-Greifswald (seit dem 14. April) und im ganzen Landkreis Ludwigslust-Parchim. Es gibt aber auch Landkreise, in denen nur bestimmte Gebiete betroffen sind.

Im Landkreis Rostock gelten die Ausgangsbeschränkungen im Amt Bad Doberan-Land und Stadt, im Amt Bützow-Land, im Amt Laage, im Amt Mecklenburgische Schweiz, im Amt Neubukow-Salzhaff, im Amt Schwaan, in der Gemeinde Dummerstorf, in Kröpelin sowie in Neubukow und Teterow.

Seit dem 9. April gelten auch in der Mecklenburgischen Seenplatte in den Gebieten Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte, Amt Neverin, Amt Stargarder Land, Amt Stavenhagen, Amt Malchin am Kummerower See, Amt Malchow, Amt Penzliner Land, Amt Woldegk, in Neustrelitz, Neubrandenburg und Waren an der Müritz Ausgangsbeschränkungen.

Was gilt als triftiger Grund für Ausnahmen der Ausgangssperre?

Als triftige Gründe gelten Maßnahmen, die die Abwendung einer Gefahr für Leib, Leben, Kindeswohl und Eigentum beinhalten, zum Beispiel ein Krankentransport, aber auch berufliche Gründe (Job oder Ehrenamt) und die Wahrnehmung von Betreuungsaufgaben können gelten. Auch der Besuch der Kita, Schule oder Hochschule zählt als triftiger Grund, ebenso wie Prüfungen, Fort- und Weiterbildungen sowie Lieferverkehr, Brief- und Versandhandel.

Medizinische und psychosoziale Versorgungsleistungen können ebenfalls zwischen 21 Uhr und 6 Uhr in Anspruch genommen werden. Außerdem können Sie Angehörige besuchen, wenn es medizinisch erforderlich ist oder eine seelsorgerische Betreuung notwendig ist. Auch der notwendige Besuch bei der Kernfamilie wird bei den triftigen Gründen vom Innenministerium genannt, ebenso wie die Hilfe für hilfsbedürftige Menschen und Kranke oder die Begleitung von Personen, die Unterstützung brauchen oder minderjährig sind. Auch die Sterbebegleitung wird als Grund aufgeführt.

Außerdem sind „unabdingbare Handlungen zur Versorgung von Tieren“ und der Besuch beim Tierarzt erlaubt. Im Zusammenhang mit öffentlichen Aufgaben ist auch einiges erlaubt wie die Teilnahme an Zusammenkünften des Landtages, der Landesregierung oder kommunalen Gremien und öffentlichen Sitzungen oder das Wahrnehmen von Terminen bei Behörden, Gerichten oder Staatsanwaltschaften. Wer an einer unaufschiebbaren, gesetzlich erforderlichen Veranstaltung teilnimmt, zu Betriebsverhandlungen oder Tarifverhandlungen geht, darf dies ebenfalls tun.

Wie muss ich den triftigen Grund im Falle einer Kontrolle nachweisen?

Laut Marion Schlender, Pressesprecherin des Innenministeriums MV, gibt es darauf keine pauschale Antwort: „Es gibt kein allgemeingültiges Dokument oder Ähnliches, das man bei einer Kontrolle vorzeigen muss. Doch man sollte seinen triftigen Grund plausibel und nachvollziehbar erklären können“, sagt Schlender auf OZ-Nachfrage. Dabei sei es immer gut, irgendein Dokument dabeizuhaben, welches den Grund beweist.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer zum Beispiel zu einem pflegebedürftigen Angehörigen fahre, der habe eventuell ein Schreiben von der Pflegestelle dabei, oder wer einen dienstlichen Termin habe, könne dies mit einer Mail oder einem Dienstausweis beweisen, wer Gassi gehe, habe seinen Hund dabei. Das sind einige der Beispiele von der Pressesprecherin. „Es kann schon mal vorkommen, dass die Beamten dann bei demjenigen anrufen, um den Grund zu überprüfen“, so Schlender.

In jedem Fall ist es wichtig, seinen Ausweis dabei zu haben und einen wirklich wichtigen Grund, der individuell bewiesen werden kann. Als Beweis kann dabei laut Schlender einiges gelten. „Ich rate auf jeden Fall, alles, was dabei hilft, den Grund nachzuweisen, mit sich zu führen“, so die Sprecherin.

Werden sich die triftigen Gründe nach dem MV-Gipfel am Donnerstag noch ändern?

Darauf konnte die Pressesprecherin bis zum Abend nicht antworten: „Das wissen wir noch nicht. Die Vorschriften könnten noch verschärft werden.“ Bis neue Regeln veröffentlicht werden, gelten noch die vom vergangenen Lockdown, die im Detail auf der Website der Regierung MV nachgelesen werden können.

Von Nora Reinhardt