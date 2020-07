Corona-Beschränkungen: Das ist in den Fitnessstudios in MV wieder erlaubt

Rostock

Seit dem 25. Mai sind die Fitnessstudios in MV wieder geöffnet. Bislang galten strenge Hygienemaßnahmen. Ab dem 10. Juli gab es erneut Lockerungen von der Landesregierung. Hier haben wir die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengestellt, was ab sofort in den Fitnessstudios in Mecklenburg-Vorpommern gilt.

Wie viel Mindestabstand muss zwischen den Geräten und anderen Personen eingehalten werden?

Der Mindestabstand in den Fitnessstudios bleibt weiterhin bei zwei Metern. Demnach müssen auch die Geräte entsprechend aufgestellt sein, damit dieser Abstand eingehalten werden kann. Ausgeschlossen sind hierbei Personen eines Haushaltes und Begleitpersonen.

Bei Duschen, Saunen, Schwimmbecken, Sanitäranlagen und Wellnessbereichen sowie in den Zugangswegen gilt der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Personen.

Dürfen die Umkleiden benutzt werden?

Ja, die Umkleiden dürfen genutzt werden, aber ausschließlich zum Umziehen und zum Bewahren der privaten Gegenstände. Der Mindestabstand von 2 Metern muss dort eingehalten werden können. Sammelumkleiden bleiben dagegen noch geschlossen.

Kann im Fitnessstudio wieder geduscht werden?

Ja, Duschen können wieder benutzt werden. Die Landesregierung sieht aber vor, dass Dusch-und Sanitäreinrichtungen nur von maximal zwei Personen gleichzeitig genutzt werden.

Ist es wieder möglich, die Sauna zu benutzen?

Auch in der Sauna im Fitnessstudio darf wieder geschwitzt werden. Der Mindestabstand gilt hier ebenfalls.

Von OZ