Die Besuchsregelungen in Kliniken und Pflegeeinrichtungen sind für viele Menschen schwer erträglich. Hannelore Krüger (78) konnte ihren schwer kranken Mann vor seinem Tod wochenlang nicht besuchen.

„Ich konnte in den drei Wochen nicht einmal seine Hand halten“

Coronavirus - „Ich konnte in den drei Wochen nicht einmal seine Hand halten“

Coronavirus - „Ich konnte in den drei Wochen nicht einmal seine Hand halten“