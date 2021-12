Rostock

Nach vier Wochen, fünf oder doch erst sechs Monaten: Wenn es um das Thema Corona-Drittimpfung geht, ist die Verunsicherung auch in Mecklenburg-Vorpommern groß. Doch gerade für ältere und immungeschwächte Menschen gilt sie als wichtigste Schutzmaßnahme, um nicht an Covid-19 zu erkranken. Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) machte bereits deutlich, dass der Impfschutz bei vulnerablen Menschen nach etwa sechs bis acht Monaten nachlässt und dann nur noch 20 bis 40 Prozent des vollständigen Impfschutzes beträgt.

Doch ab wann darf ich mir eine Booster-Impfung nach meiner letzten Spritze geben lassen, ohne dass ich befürchten muss, wieder weggeschickt zu werden, weil ich zu früh dran bin? Die OZ klärt die wichtigsten Fragen.

Wann darf ich mich generell in MV gegen das Coronavirus boostern lassen?

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt seit Mitte November, eine Auffrischimpfung gegen das Coronavirus sollte sechs Monate nach dem letzten Impftermin erfolgen. In Einzelfällen und wenn genügend Impfstoff vorhanden ist, sei es auch in Ordnung, wenn der letzte Corona-Impftermin lediglich fünf Monate her sei, schreibt die Stiko.

Grundsätzlich dürfen sich alle Personen ab 18 Jahren eine Auffrischungsimpfung abholen. Das gilt auch für Schwangere im zweiten Schwangerschaftsdrittel.

Unter welchen Ausnahmen bekomme ich in MV schon eher die Booster-Impfung?

Wer die Grundimmunisierung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson bekommen hat, soll sich bereits ab vier Wochen nach seinem Pieks boostern lassen, empfiehlt die Stiko. Das Gleiche gilt auch für Menschen mit einer schweren Immunschwäche.

Wann kann ich mich nach einem Impfdurchbruch boostern lassen?

Von einem Impfdurchbruch spricht man, wenn man vollständig geimpft ist und trotzdem an dem Coronavirus erkrankt. Auch das kommt in MV immer wieder vor. Bei wem das passiert ist, so empfiehlt es die Stiko, sollte die Auffrischimpfung erst sechs Monate nach der Genesung gespritzt werden.

Hintergrund ist, dass die Antikörper erst noch reifen müssten. Dieser Vorgang dauert einige Wochen beziehungsweise Monate, heißt es von den Experten. Um die durch das Boostern gewünschte Verstärkung der Immunität zu erreichen, muss abgewartet werden, bis diese Prozesse beendet sind. Deshalb ist es nicht ratsam, sich zu früh zum Beispiel bereits nach einem Monat boostern zu lassen.

Wie komme ich an eine Booster-Impfung in MV?

Ein Termin kann über das Online-Portal auf der Seite des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) vereinbart werden. Möglich ist das auch telefonisch von 8 bis 16 Uhr über die Impfhotline unter 03 85 / 20 27 11 15. Benötigt dafür werden Angaben zu Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Impftermine und Impfzentrum.

Die Landkreise und kreisfreien Städte bieten zudem Gelegenheiten zu Impfungen ohne Termin an verschiedenen Orten an. Auf der Impfaktionsseite des Corona-Impfportals MV oder den Internetseiten der Landkreise und kreisfreien Städte gibt es dazu aktuelle Informationen.

Wo kann ich in MV eine Booster-Impfung bekommen?

Laut Website des Lagus gibt es neun Impfstützpunkte in Mecklenburg-Vorpommern. Eine Übersicht über alle Impfzentren erhalten Sie hier.

Welchen Impfstoff bekomme ich bei meiner Booster-Impfung in MV?

Unabhängig davon, welcher Impfstoff zuvor verwendet wurde, soll für die Auffrischungsimpfung ein mRNA-Impfstoff verwendet werden. Über-30-Jährige bekommen Moderna verimpft, Jüngere und Schwangere erhalten Biontech, heißt es auf der Seite des Lagus in Rostock.

Ab wann wirkt die Corona-Booster-Impfung dann?

Eine Ende Oktober im Fachblatt The Lancet veröffentlichte Studie beobachtet, dass der Impfschutz ab sieben Tagen nach der Booster-Impfung eintrat. Eine Studie aus Israel ergab wiederum, dass sich die Infektionen in der Gruppe mit Auffrischungsimpfung ab zwölf Tagen nach der Verabreichung um den Faktor 11,3 gegenüber der Gruppe ohne Auffrischungsimpfung verringert hatten. Folglich ist davon auszugehen, dass der Impfschutz der Booster-Impfung nach etwa sieben bis zwölf Tagen einsetzt.

Welche Regeln gelten in MV für mich, wenn ich bereits geboostert wurde?

Seit dem 15. Dezember entfällt die Testpflicht bei dreimal geimpften Personen. Dies bedeutet, dass Personen, die bereits eine Booster-Impfung erhalten haben, ab 14 Tagen nach ihrer dritten Spritze von der Testpflicht im Rahmen der 2G-Plus-Regel ausgenommen sind. Gastronomie oder Freizeiteinrichtungen dürfen in dem Fall ohne einen zusätzlichen Testnachweis von ihnen besucht werden. Ausnahmen gelten bei medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäuser oder Pflegeheime. Hier gilt auch für dreimal geimpfte Personen die Testpflicht.

Wie lange gelte ich als vollständig geimpft, wenn ich mich gegen eine Auffrischimpfung entscheide?

Noch kann keine abschließende Aussage hierzu getroffen werden, heißt es dazu vom Bundesgesundheitsministerium. Es wird derzeit noch geprüft, welche Impfabstände zur Aufrechterhaltung des Schutzes vor einer Covid-19-Erkrankung, das heißt einer vollständigen Immunisierung, eingehalten werden müssen.

Von Ann-Christin Schneider