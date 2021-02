Laut Bundeswirtschaftsministerium sind wegen des Lockdowns zugesagte Staatshilfen für November und Dezember in zweistelliger Millionen-Höhe noch nicht an Firmen in MV ausgezahlt. Die Verzögerung könnte zur einer enormen Pleitewelle in MV führen. Und: Eine Besserung ist nicht in Sicht, das zeigen die Januar-Anträge.