Corona-Chaos an Schulen von MV: „Wir verlieren eine ganze Jugend“

Schwerin

Eine Schule zwischen Rostock und Wismar am Montag morgen. Lehrer kontrollieren, ob Schüler ihre Masken tragen und ihre Gesundheitsbescheinigung dabei haben. Die versichert, dass die Kinder während der Ferien nicht in einem Risikogebiet gewesen sind. Das haben die meisten Eltern bereits ausgefüllt und abgegeben: vorigen Mittwoch.

Denn die meisten Grundschüler und Regionalschüler der Klassen fünf und sechs im Land gehen längst wieder in die Schulen. Doch am Schultor gibt es Diskussionen. Die Bescheinigung soll erneut vorgelegt werden. Lehrer und Schulleiter sind unsicher, was nun gilt.

Schulleiter sind verunsichert und gehen auf Nummer sicher

An einer Grundschule um die Ecke werden die Schüler ohne Probleme auf den Hof gelassen, auch jene, die ihre Formulare vorige Woche abgegeben haben. Im Schweriner Bildungsministerium heißt es dazu, die Lage sei doch eindeutig. „Schülerinnen und Schüler, die nach den Winterferien die Schule besuchen, müssen eine Bestätigung vorlegen, dass sie keine Symptome haben, die auf eine Corona-Infektion schließen lassen könnten.“

Außerdem muss erklärt werden, dass sie sich innerhalb der vergangenen zehn Tage nicht in einem Risikogebiet außerhalb von MV aufgehalten haben. So steht es auf der Homepage. Doch zahlreiche Schulleiter sind verunsichert und gehen lieber auf Nummer sicher, bevor ihnen Ärger droht. Also ist die Lage nicht eindeutig.

Mehr als 60 Prozent der Schüler sind wieder in den Schulen

Nur ein Beispiel des aktuellen Schul-Durcheinanders. Natürlich können sich Eltern, Lehrer, Schulleiter durch den Wust von Verordnungen scrollen, lesen, wühlen. Doch in Wahrheit sieht kaum jemand noch richtig durch.

Kommentar zum Thema: Corona in MV: Lehrer und Schüler sehen nicht mehr durch – Totales Versagen

An den Grundschulen sind 63,7 Prozent der Schüler vor Ort. Laut Erhebung des Ministeriums vom 26. Februar. An den Regionalschulen – Klassen fünf und sechs – sind es 59,8 Prozent und an den Abschlussklassen der Regionalschulen, Gymnasien und Fachgymnasien 68,5 Prozent. Das betrifft die Staatlichen Schulen. Wie es an den privaten Schulen aussieht – tja, ein weites Feld.

Schülerrat: „Wir verlieren eine ganze Jugend!“

Doch wie viele Schüler aktuell nicht zur Schule gehen dürfen, das weiß auch in Schwerin niemand so recht. Der Landesschülerrat spricht davon, dass ein ganzer Jahrgang aufgegeben wird. Anton Fischer, Vorsitzender des Schülerrats, sagt: „Wir verlieren eine ganze Jugend!“ Die Siebtklässler, die neu am Gymnasium sind, dürfen nicht zur Schule. Die Acht- bis Elftklässler der Gymnasien, die Acht- bis Zwölftklässler der Fachgymnasien und Abendschulen und die Siebt- bis Neuntklässler der Regionalschulen müssen zu Hause bleiben.

Fischer sagt: „Wir bieten diesen Schülern bis Ostern keine Perspektive. Und dann kommen bald die Sommerferien.“ Das seien die Jahrgänge, die seit Beginn der Pandemie im März 2020 so gut wie keinen Präsenzunterricht gehabt haben.

„Gesamtgesellschaftliche Strategie nötig – auch für Schulen“

Die Vereinigung der Schulleiter fordert unisono mit dem Landeselternrat eine baldige gesamtgesellschaftliche Strategie für Schulen.

Ministerium ruft Lehramtsstudenten in die Schulen Lehramtsstudenten sollen in den kommenden Monaten an den Schulen beim Nachholen von Lernstoff helfen. Freiwillige könnten sich bei Schulen ihrer Wahl bewerben, um Lehrkräfte zu unterstützen, teilte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) an. Die Stunden würden bezahlt. Helfen könnten Studenten beim Distanzunterricht, bei Gruppenteilungen, im Unterricht oder bei der gezielten Unterstützung einzelner Schüler. Der Einsatz von Studenten war von Eltern- und Lehrerverbänden gefordert worden. Außerdem sollen jeder Schule bis zum Schuljahresende 2500 Euro zusätzlich zur Verfügung stehen, um weitere Helfer zu bezahlen. Zudem soll jeder Schüler in MV kostenfrei bis zu 30 Nachhilfestunden bei einem privaten Anbieter nehmen dürfen – sobald private Bildungsanbieter ihre Angebote wieder durchführen können.

Der Elternratsvorsitzende Kay Czerwinski sagt: „Es ist unsere Forderung, dass diese Kinder der Klassenstufen sieben bis neun an den Regionalschulen und sieben bis elf an den Gymnasien dringend wieder in die Schule müssen. Wir müssen unser gesellschaftliches Leben wieder herstellen und eine gesamtgesellschaftliche Rückkehr-Strategie entwickeln. Das Beispiel des Landkreises Rostock, wo Schüler wegen eines lokalen Geschehens wieder zu Hause bleiben sollen, zeigt, dass die aktuelle Strategie nicht funktioniert.“ Czerwinskis Fazit: „Jeder hat das gleiche Recht auf Unversehrtheit – das gilt auch für Schüler.“

Von Michael Meyer