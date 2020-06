Corona-Chaos bei Tönnies-Schlachthof: Wird in MV jetzt das Fleisch teurer?

Rostock

Die Schließung von Deutschlands größtem Schlachthof in Rheda-Wiedenbrück nach einem Corona-Massenausbruch könnte sich auch in Mecklenburg-Vorpommern auswirken. Tobias Blömer, Chef von „Die Rostocker“ Wurst- und Schinkenwaren GmbH, schließt steigende Preise für Schweinefleisch und ein geringeres Angebot in den Supermarktregalen nicht aus. „Das gab es noch nie, dass so ein großer Betrieb geschlossen wird“, sagt Blömer.

Andreas Träbert, Geschäftsführer bei Greifenfleisch in Greifswald, spricht von einem „Einschlag mit noch nicht absehbaren Folgen“.

Weder Greifenfleisch noch „Die Rostocker“ wurden von dem Betrieb des Tönnies-Konzerns in Nordrhein-Westfalen beliefert. Greifenfleisch kauft Schweinefleisch in Brandenburg und Sachsen-Anhalt, die Rostocker-Firmengruppe hat einen eigenen Schlachtbetrieb. Edeka-Nord setzt auf regionale Erzeuger, so ein Sprecher. Die Handelskette betreibt in Lüttow-Valluhn ( Ludwigslust-Parchim) ihr norddeutsches Fleischwerk. Die Schließung bei Tönnies wirke sich nicht auf Sortiment und Preise aus, heißt es bei Edeka. Tönnies gilt als wichtigster Schweinefleischlieferant Europas, ein Hauptabnehmer sind die Aldi-Märkte.

Bundeswehr hilft bei Massentests

657 Schlachthaus-Beschäftigte waren in dem Betrieb positiv auf das Corona-Virus getestet worden. 5300 weitere Tönnies-Mitarbeiter sollen in den kommenden Tagen getestet werden, der Kreis Rheda-Wiedenbrück forderte dazu die Hilfe der Bundeswehr an.

Von Gerald Kleine Wördemann