Unmut und Dank erntete Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) am Dienstagabend bei einem Live-Chat auf Facebook zur Corona-Strategie der Landesregierung. Menschen aus MV fragen schriftlich, die Ministerpräsidentin antwortet in die Kamera. Das Format zeigt: Die meisten Fragenden gehen unzufrieden in den Abend.

Lächelnd eröffnet Schwesig die halbe Stunde Frage-Antwort-Spiel bei Facebook. Sieben Minuten führt sie ins Thema ein. Bleiben 23. Bis zu 400 Interessierte sind zeitweise online, Meckerer und Corona-Leugner, Verzweifelte, aber auch Menschen, die einfach nur Danke sagen wollen. Die erste Frage wählt Schwesig aus vorab eingesandten Nachrichten aus.

Warum keine Maskenpflicht in der Grundschule? Kinder seien bis zum 10. Lebensjahr nicht so ansteckend, antwortet sie. Das hätten Mediziner so geraten. Ob MV wie andere Bundesländer wegen Corona auch die Regelstudienzeit von Studenten verlängert – die Antwort werde sie „nachreichen“.

„Wir wollen keine Risiken eingehen“

Vor allem zur Maskenpflicht gibt es Fragen. Warum auf dem Schulhof? Weil Kinder sich dort treffen könnten, die sonst nicht in getrennten Lerngruppen sind, so Schwesig. Maske beim Einkauf abschaffen? Schwesig weist dies zurück. Der Schutz helfe, Infektionszahlen gering zu halten. Was geschieht mit vollen Schulbussen? Schwesig verweist auf die zuständigen Landkreise, die dies prüfen sollten.

Immer wieder appelliert die Regierungschefin an die Vernunft aller Menschen, doch Abstand und Hygieneregeln einzuhalten, um eine 2. Corona-Welle zu verhindern. Fragen voller Zweifel an einer Corona-Pandemie lässt sie teils aus. Eine dann nicht. Eine reale Bedrohung gebe es nicht, schreibt jemand. „Das sehe ich nicht so“, reagiert Schwesig. „Das zeigen viele Tote weltweit.“

Weitere Lockerungen seien derzeit in MV nicht geplant, da erst die Auswirkungen der Schulöffnung abgewartet werden müssen. „Wir wollen keine Risiken eingehen.“ Warum keine Dorffeste? Weil „Rambazamba“ und zu viel Alkohol gefährlich im Kampf gegen Corona seien, sagt Schwesig und lächelt.

Viele Fragen bleiben unbeantwortet

Das Facebook-Format zeigt schnell, wie begrenzt es ist, weil Teilnehmer sich ignoriert fühlen und sich stattdessen gegenseitig mit Kommentaren zudröhnen. Immer wieder fragt jemand nach Masken in einem Spaßpark. Schwesig übersieht es. Sie platziert aber die ihr wichtigsten Botschaften: MV sei bisher spitze bei der Corona-Eindämmung, das Virus sei gefährlich, für Kurzarbeiter zahle die Landesregierung bis zu 700 Euro „Neustart-Prämie“, je nach Länge der Pause.

Nach 28 Sekunden und 58 Minuten ist Schwesigs Facebook-Monolog beendet. „Passt auf euch auf“, verabschiedet sich die Ministerpräsidentin. „Bis zum nächsten Mal.“ Stille, offene Fragen.

